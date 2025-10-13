L-a urmat şi în închisoare. Prietenul şi vecinul lui Constantin Ţuţu a ajuns după gratii pentru contrabandă

Republica Moldova. Prietenul şi vecinul lui Constantin Ţuţu a primit 30 de zile de arest preventiv, pe care le va petrece în Penitenciarul nr.13, unde este deţinut şi fostul deputat PD.

Este vorba despre Nicolae Baciu, cunoscut drept Colea Baciu. Aceste este învinuit de contrabandă cu ţigări în proporţii deosebit de mari, fiind reţinut trei zile în urmă la vama Leuşeni-Albiţa în timp ce însoţea un tir căptuşit cu un milion de ţigări.

Nicolae Baciu a ajuns subiect al investigaţiilor jurnalistice cu mai mulţi ani în urmă. Presa a scris că, Nicolae Baciu, împreună cu prietenii săi Constantin Ţuţu şi Vladimir Mardar (Vova Tătăroi), erau implicaţi în contrabandă cu ţigări şi anabolizante.

„Afacerea” şi-a luat avânt în special în perioada guvernării lui Vladimir Plahotniuc, fiind protejată de deputatul Ţuţu. În România, „afacerea” era protejată de mafiotul Ion Guşan, alias Nicu Patron, originar din Republica Moldova.

După căderea regimului Plahotniuc, contrabanda cu ţigări peste Prut a mai scăzut din intensitate. Totuşi, contrabandiştii notorii nu au cedat şi au găsit diferite căi pentru a-şi continua afacerea infracţională. Potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale (PCCOCS), procurorii au urmărit activitatea infracţională a lui Baciu timp de un an.

Nicolae Baciu a fost reşinut împreună cu şoferul în noaptea de 10 spre 11 octombrie 2025, în punctul vamal Leușeni, în timp ce încercau să ajungă în România cu un tir burduşit cu ţigări.

Potrivit portalului PulsMedia, care face referinţă la surse apropiate anchetei, acelaşi camion ar fi efectuat și anterior mai multe traversări, majoritatea fiind în tura vameşului Igor Puntea. Ultimul ar fi în legături de prietenie cu Nicolae Baciu.

Conform estimărilor, aceasta este una din cele mai mari capturi de ţigări de contrabandă pentru România după preluarea guvernării de către PAS.

După ce ar fi fost depistată captura de ţigări, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul șoferului TIR-ului, dar și la cel al lui Nicolae Baciu. Cei doi au fost reţinuţi pentru 72 de ore, după care au primit şi mandate de arestare pentru 30 de zile.

Pentru mulţi este de neînţeles tupeul lui Nicolae Baciu de a continua contrabanda cu ţigări peste Prut după ce a ajuns un om bogat. Acesta deţine o casă de milioane într-un cartier select de pe strada Grenoble din Chişinău. Alături locuiesc Vova Tătăroi şi Constantin Ţuţu. Ultimul a primit terenul şi casa în construcţie în dar de la Vladimir Mardar.

Întâmplător sau nu, dar Ţuţu a devenit proprietar al imobilului lui Tătăroi după ce ultimul a fost absolvit de pedeapsă de Curtea Supremă de Justiţie în baza unui dosar pentru contrabandă cu ţigări transmis Chişinăului de Parchetul General din România.

Baciu deţine mai multe afaceri prospere, printre care hotelul şi restaurantul „MotiF”, unul din cele mai luxoase şi scumpe din Chişinău.

Pe Nicolae Baciu am avut „norocul” să-l cunosc în primăvara anului 2018. Era în plină guvernare a lui Plahotniuc. Realizam o investigaţie despre casa în construcţie a lui Constantin Ţuţu.

Mergeam cu maşina pe drumul public de lângă fâşia forestieră din spatele sediului Ambasadei Poloniei. Cartierul era îngrădit ilegal, iar accesul era îngrădit cu porţi teleghidate.

Deşi eram pe un drum public, am fost opriţi de agenţi de securitate, care ne-au ameninţat cu arme de foc. Porţile au fost închise şi nu ni se permitea să ieşim înainte de a şterge filmările făcute. În scurt timp au venit şi câteva maşini, care purtau iniţialele lui Constantin Ţuţu şi emblema clubului său de luptă. Din ele au coborât mai mulţi tineri cu constituţie atletică.

Ei erau ghidaţi de un bărbat tânăr, despre care am aflat mai apoi că se numeşte Colea Baciu şi este unul din executorii lui Ţuţu şi Mardar. Nicolae Baciu s-a apropiat de maşina noastră, ne-a înjurat şi ne-a ameninţat, cerând să-i dăm camera de filmat.

Am fost eliberaţi aproximativ după o oră, după ce la faţa locului au venit mai multe televiziuni. Am depus o plângere la Poliţie, dar nu a avut finalitate. După ce nu mi s-a făcut dreptate în justiţia controlată de Plahotniuc, cauza a ajuns şi se află acum pe rol la Curtea Europeană.