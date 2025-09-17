Vladimir Plahotniuc nu mai vine. Autorităţile elene au suspendat procedura de extrădare

Republica Moldova. Vladimir Plahotniuc nu va fi extrădat în Republica Moldova cel puţin până la alegerile parlamentare. Autorităţile elene au suspendat procesul de extrădare a oligarhului moldovean, în pofida faptului că extrădarea era hotărâtă, iar autorităţile de la Chişinău au cumpărat şi biletul la avion.

Anunţul a fost făcut cu puţin timp în urmă de către Procuratura Generală a Republicii Moldova. Potrivit anunţului, Ministerul Justiţiei de la Atena a luat decizia miercuri, 17 septembrie.

Evenimentul zilei a scris încă la 22 iulie, când a fost reţinut Vladimir Plahotniuc, că oligarhul ar putea să nu fie extrădat în Republica Moldova.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, autorităţile elene nu au comunicat motivul suspendării extrădării lui Plahotniuc.

„Reafirmând angajamentul nostru de a informa societatea în mod transparent despre toate aspectele relevante legate de această procedură, comunicăm că, potrivit notificării recepționate astăzi prin canalele Interpol, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivele.

Instituția noastră va continua să monitorizeze evoluțiile în acest dosar și va reveni cu detalii suplimentare imediat ce acestea vor fi disponibile”, se arată în comunicatul emis de Procuratura Generală.

Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a anunțat luni, 15 septembrie, că autoritățile de la Chișinău au recepționat pachetul complet de acte privind extrădarea acestuia din Grecia.

„Când am spus că pe 25 septembrie va fi la Chișinău, asta nu înseamnă că va veni exact pe 25. Poate ajunge mai devreme. Eu am spus-o ca să lăsăm loc pentru alte interpretări ce se fac și așa mai departe. Și, în acea etapă, spuneam că, de fapt, nu există tot pachetul de documente venit din partea statului elen. Întregul pachet a ajuns la poliție abia azi-dimineață”, a explicat Cernăuțeanu la o emisiune de la un post privat de televiziune.

Deşi Plahotniuc a trimis în repetate rânduri mesaje de la Atena în care se arăta nerebdător de a fi extrădat, interesul oligarhului ar fi altul decât a răspunde în faţa legii moldoveneşti.

Sursele EvZ susţin că Plahotniuc şi Ţuţu au fost investigaţi şi urmăriţi în secret de mai mulţi ani pentru trafic de droguri.

Aceleaşi surse afirmă că fostul politician de la Chişinău era capul a cel puţin două dintre cele mai mari reţele de trafic de droguri pe teritoriul Uniunii Europene. Iar Ţuţu era mâna dreaptă a lui Plahotniuc.

Astfel, până a fi extrădaţi în Republica Moldova, Plahotniuc şi Ţuţu ar putea fi judecaţi mai întâi în unul din statele UE.

Plahotniuc ar fi fost capul reţelei de trafic a drogurilor din Afganistan şi Columbia în Uniunea Europeană.

Analiza mai multor cazuri a condus la identificarea a două rute de transportare a drogurilor: Afganistan – Iran – Turcia – Ucraina (calea maritimă) – Republica Moldova – Uniunea Europeană (Olanda sau Germania), pe de o parte. Şi Afganistan – Iran – Azerbaidjan – Georgia – Ucraina (feribot) – Republica Moldova – Uniunea Europeană (Olanda/Germania). În Afganistan se produce macul opiaceu, materia primă furnizată Iranului pentru producerea heroinei.

Anterior, filiera Afganistan - UE ar fi fost controlată în întregime de un clan turcesc. Iar Plahotniuc ar fi controlat doar un anumit segment. În 2018, pe când se afla la putere în Republica Moldova, Plahotniuc ar fi iniţiat o ofensivă de acaparare a segmentului controlat de turci.

În martie 2021, jurnalişti din România şi Bulgaria au publicat o anchetă că Plahotniuc, în complicitate cu Iurie Luncaşu, omul de afaceri care s-ar fi sinucis în august 2019, ar fi controlat cea mai puternică reţea de contrabandă cu cocaină din Columbia în Europa de Est.

