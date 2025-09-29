Când trebuie schimbate anvelopele de iarnă și cât costă operațiunea în 2025

Odată cu răcirea vremii, vulcanizările devin pline de șoferi care își schimbă anvelopele de vară cu cele de iarnă. Potrivit legislației rutiere, nu există o dată fixă până la care trebuie montate cauciucurile de iarnă. Obligația apare atunci când drumurile sunt acoperite de zăpadă, gheață sau polei.

Astfel, șoferii care circulă în condiții de iarnă fără anvelope adecvate riscă amenzi și reținerea certificatului de înmatriculare.

Experții auto recomandă înlocuirea cauciucurilor atunci când temperaturile medii coboară sub 6–8 grade Celsius. Sub acest prag, anvelopele de vară își pierd eficiența, crescând riscul de accidente.

De aceea, mulți șoferi preferă să își facă schimbul încă din luna octombrie sau cel târziu la început de noiembrie, pentru a evita aglomerația din service-uri și riscurile de pe carosabil.

Prețurile pentru anvelope variază în funcție de marcă, dimensiune și caracteristici (aderență, nivel de zgomot, durabilitate). În 2025, o anvelopă costă între 150 și 200 de lei pentru modelele de bază, dar poate ajunge până la 800 de lei pentru brandurile premium.

Pe lângă prețul cauciucurilor, șoferii trebuie să ia în calcul și costurile pentru montaj și echilibrare, care se situează între 120 și 300 de lei.

Specialiștii avertizează că o montare incorectă a anvelopelor poate provoca probleme costisitoare. Printre cele mai frecvente erori:

strângerea excesivă a șuruburilor , care poate duce la ruperea filetului sau la funcționarea defectuoasă a sistemului de frânare;

zgârierea jantelor din aliaj, ceea ce presupune ulterior reparații costisitoare;

ignoranța detaliilor mici , precum supapele uzate sau rugina pe suprafețele de contact, ce pot provoca pierderi lente de aer;

echilibrarea incorectă a roților, care afectează precizia direcției și confortul la condus.

Înainte de a duce mașina la schimbarea anvelopelor, șoferii sunt sfătuiți să verifice condițiile din jurul service-ului. Dacă zona este plină de praf, noroi, bălți, anvelope uzate aruncate sau gunoaie, este un semn că locul nu oferă standarde de calitate.

Alegerea unui service de încredere asigură nu doar o montare corectă, ci și evitarea unor defecțiuni sau costuri suplimentare pe termen lung.

Chiar dacă legea nu stabilește o dată fixă, anvelopele de iarnă trebuie montate înainte de primele ninsori și când temperaturile scad sub 7 grade Celsius. Costurile pentru schimbarea cauciucurilor în 2025 variază între câteva sute și peste o mie de lei, în funcție de model și montaj.

Neglijarea regulilor de montaj sau alegerea unui service nepotrivit pot genera cheltuieli suplimentare și riscuri la condus. De aceea, șoferii sunt sfătuiți să se pregătească din timp și să acorde atenție detaliilor care fac diferența.