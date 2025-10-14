Social

Ignorarea unui martor de avertizare de pe bord Poate cauza pagube uriașe la mașină

Ignorarea unui martor de avertizare de pe bord Poate cauza pagube uriașe la mașinăBord mașină. Sursa foto: Pixabay
Bordul unei mașini moderne este plin de simboluri luminoase, iar pentru mulți șoferi, acestea pot părea copleșitoare. De la semnale pentru bateria slabă până la notificări despre uși sau portbagaj deschis, diversitatea pictogramelor face dificilă diferențierea între cele banale și cele care indică probleme serioase. Ignorarea unui singur martor poate avea consecințe costisitoare, avertizează Jonathan Such, specialist auto al companiei First Response Finance.

Un martor de avertizare trecut cu vederea ar putea cauza pagube uriașe la mașină

Mulți șoferi aleg să ignore semnalele luminoase din bord sau le amână. În unele cazuri nu sunt consecințe, însă experții trag un semnal de alarmă spunând că există un martor luminos care nu trebuie neglijat.

Conform unui studiu publicat de platforma britanică warrantywise.co.uk, aproximativ 46% dintre conducători auto nu recunosc jumătate dintre simbolurile afișate de bordul mașinii.

Jonathan Such atrage atenția asupra unui martor luminos despre care puțini știu, dar care poate semnala o problemă serioasă: este vorba despre indicatorul de temperatură a transmisiei.

„Acest martor luminos, adesea afișat ca o roată dințată cu un termometru în interior, indică faptul că lichidul de transmisie se supraîncălzește. Nu este o problemă recunoscută de majoritatea oamenilor, dar ignorarea acesteia poate duce la daune grave și costisitoare”, a explicat Jonathan Such.

Înlocuirea cutiei de viteze se numără printre cele mai costisitoare reparații

Jonathan Such a mai declarat că înlocuirea cutiei de viteze se numără printre cele mai costisitoare reparații cu care se poate confrunta un șofer, costurile variind în funcție de marca și modelul vehiculului.

Indicatorul de avertizare care nu trebuie ignorat se poate aprinde la solicitarea intensă motorului, cum ar fi atunci când tractezi o remorcă, urci o pantă abruptă sau ești blocat în trafic pe timp de caniculă. Dacă observați că acest martor se activează, este esențial să opriți motorul și să lăsați vehiculul să se răcească înainte de a continua drumul.

„Nu încerca să forțezi să ajungi la destinație. Și câțiva kilometri în plus pot face diferența dintre o reparație ușoară și una majoră” a punctat Jonathan Such.

Tabloul de bord are rolul de a te proteja

Jonathan Suc a mai subliniat: „Tabloul de bord este acolo pentru a te proteja. Dacă ai dubii, verifică manualul de utilizare sau vorbește cu un mecanic. Ai putea economisi mulți bani”.

Un alt indicator de avertizare care nu trebuie ignorat este martorul pentru ulei, deoarece ignorarea lui poate provoca daune grave motorului. Dacă acest martor se aprinde, este important ca șoferul să oprească cât mai rapid vehiculul.

După ce motorul s-a răcit, trebuie verificat nivelul uleiului și, dacă este necesar, completat înainte de a porni din nou mașina. În cazul în care nivelul uleiului este corespunzător, se recomandă să se efectueze o verificare într-un service autorizat pentru a identifica eventualele probleme, potrivit lui Sally McLean, redactor la Daily Record, specializată în automobilism.

