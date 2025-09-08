International Cum arată viitorul SUV electric Volkswagen. Primele imagini cu ID.Cross







Volkswagen a prezentat duminică un nou concept pentru un SUV electric compact denumit ID.Cross. Această mișcare vine într-un context marcat de o competiție acerbă a prețurilor de pe piață. Potrivit companiei, acest demers vine în contextul evoluției industriei auto, orientată tot mai mult pe tehnologie verde.

Astfel, ID.Cross va face parte dintr-o serie de vehicule electrice care vor purta nume deja consacrate, inclusiv ID.Polo și ID.Polo GTI, ambele programate pentru debut tot în 2026, subliniind angajamentul producătorului german de a menține legătura cu tradiția sa.

Thomas Schäfer, CEO-ul Volkswagen, a subliniat recent că noul concept prezentat de companie reflectă un progres remarcabil în dezvoltarea vehiculelor electrice.

Acesta pune în evidență inovația designului, tehnologia avansată, caracteristicile superioare de operabilitate și calitate, precum și un număr semnificativ ce subliniază esența vehiculului, promițând totodată să răspundă cerințelor actuale ale pieței.

În acest context, modelul ID.Cross nu se limitează doar la statutul de vehicul electric, ci și un angajament al Volkswagen față de viitorul mașinilor electrice.

Volkswagen intenționează să-și extindă considerabil portofoliul de vehicule electrice, având în vedere lansarea a aproape 60 de noi modele electrice până în 2025. Noul model de SUV compact 100% electric, denumit ID.CROSS, va ajunge pe piața auto în vara anului 2026.

Acesta promite să fie un pas important în evoluția vehiculelor electrice, fiind conceput pentru a răspunde cerințelor de mobilitate sustenabilă, fără a compromite performanțele sau designul.

Oliver Blume, CEO-ul Grupului Volkswagen, a subliniat importanța noii linii de modele, considerându-le esențiale pentru implementarea strategiei companiei. Această direcție vizează alinierea la tendințele și cerințele în continuă schimbare ale industriei auto.

Declarațiile sale vin într-un moment în care trecerea către mobilitatea electrică este în plin avans, iar Volkswagen se pregătește să răspundă cu soluții inovative și adaptate la noile provocări ale pieței.

ID.CROSS va avea un preț estimat între 28.000 și 30.000 de euro (echivalentul a aproximativ 32.780 - 35.121 dolari), având ca țintă clienții cu venituri mici, care sunt interesați de o alternativă electrică la modelele convenționale.

În planul aceleași strategii de diversificare a gamei, constructorul german prezintă și un ID.Polo, un hatchback electric destinat să atragă doritorii de astfel de mașini. Acesta se remarcă printr-un portbagaj de 450 de litri, peste media clasei sale, și un compartiment suplimentar de 25 de litri sub capotă, dedicat depozitării cablurilor de încărcare.

Mai trebuie menționat faptul că noul SUV electric vine cu o autonomie estimată de până la 410 km conform standardului WLTP, oferind astfel o performanță semnificativă pe drumurile lungi. În plus, vehiculul se remarcă prin capacitatea de a tracta o remorcă de până la 1.200 kg, oferind utilizatorilor un plus de versatilitate și utilitate, informează independent.co.uk.