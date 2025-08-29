Economie Economia SUA crește cu 3,3% în trimestrul II. Efectul Trump







Creșterea economică SUA a fost revizuită la 3,3% anualizat pentru trimestrul al doilea din 2025, potrivit celei de-a doua estimări ale Biroului de Analiză Economică (BEA), după o contracție de –0,5% în T1.

Dinamica se explică în principal prin scăderea importurilor (care intră cu semn negativ în PIB) și un consum puțin mai robust, pe fondul volatilității create de tarifele comerciale și de rearanjarea stocurilor la companii.

La nivelul primului semestru, ritmul mediu anualizat rămâne temperat, în jur de 1,4%, ceea ce indică o economie care alternează între trimestre de avans puternic și perioade de frânare, pe măsură ce investițiile private, consumul și comerțul exterior reacționează atât la șocuri de politică (tarife), cât și la condiții financiare încă restrictive.

Relatările curente ale presei economice converg cu cifrele oficiale: a doua estimare BEA pentru T2 confirmă 3,3% și explică factorii reviziei (consum și investiții ceva mai solide, contrabalansate de o scădere a cheltuielilor guvernamentale și un profil al importurilor diferit de cel din T1).

După reculul din T1 (–0,5%), creșterea economică SUA a revenit în T2 la 3,3% anualizat, confirmată de BEA în „second estimate”.

Ponderea reviziei în sus a provenit din: (1) contribuție pozitivă mai mare a consumului, (2) investiții private ceva mai robuste, inclusiv în proprietate intelectuală și infrastructură tehnologică (în conexiune cu ciclul AI), (3) scăderea importurilor după „front-loading” în T1 înaintea tarifelor, element care matematic ridică PIB-ul.

În același timp, indicatorii de „cerere de bază” — de pildă final sales to private domestic purchasers — s-au situat în jur de 1,9%, ceea ce sugerează că, dincolo de efectul importurilor, impulsul intern este moderat.

În literatura de piață, aceeași idee apare în rezumate: economia pare mai echilibrată decât se temea inițial, dar fără un „boom” generalizat dincolo de segmentele legate de AI.

Modelele „nowcast” indică pentru T3 o decelerare față de T2. Estimarea GDPNow a Fed Atlanta, la 26 august, arăta ~2,2% anualizat pentru T3, în scădere marginală față de săptămâna anterioară — un semnal că, după efectele mecanice din T2, traiectoria probabilă este de normalizare. Evident, nowcast-urile se mișcă odată cu noile date, dar direcția este utilă pentru calibrarea așteptărilor.

Între 2017 și începutul lui 2020, creșterea economică SUA a cunoscut o perioadă de expansiune solidă, susținută de politici fiscale pro-business și de o piață a muncii extrem de dinamică.

După intrarea în vigoare a Tax Cuts and Jobs Act (2017), companiile au beneficiat de reduceri substanțiale de impozite, iar gospodăriile au resimțit o ușoară creștere a veniturilor disponibile.

Aceste măsuri au încurajat consumul privat, care reprezintă aproape 70% din PIB-ul american, și au stimulat investițiile corporative, în special în sectoare precum energie, construcții și tehnologie.

În 2018 și 2019, PIB-ul a crescut cu o medie de aproximativ 2,5% pe an, în timp ce rata șomajului a coborât sub pragul de 4%, atingând cel mai redus nivel din ultimele cinci decenii.

Totuși, politica de tarife comerciale aplicate Chinei și altor parteneri a introdus tensiuni în comerțul global, ceea ce a dus la volatilitate pe piețele financiare și la presiuni asupra exporturilor.

În 2020, tabloul s-a schimbat radical odată cu izbucnirea pandemiei COVID-19. Economia americană a intrat într-o recesiune abruptă, PIB-ul scăzând cu aproximativ -3,4%, iar șomajul crescând brusc, după ani de expansiune constantă. A

stfel, perioada Trump a fost marcată de o combinație între creștere accelerată bazată pe stimul fiscal și un final abrupt, dictat de criza sanitară globală.

În timpul administrației Biden, creșterea economică SUA a traversat o etapă marcată de revenire rapidă post-pandemie, urmată de încetinire și tensiuni inflaționiste.

În 2021, PIB-ul american a avansat cu aproximativ 5,9%, cel mai rapid ritm din ultimele decenii, datorită redeschiderii economiei și a programelor masive de sprijin fiscal. Totuși, acest avânt a alimentat și presiuni inflaționiste, care aveau să devină principala provocare a anilor următori.

În 2022, inflația a atins niveluri de peste 8%, un maxim nemaiîntâlnit din anii ’80. Rezerva Federală a reacționat prin majorări succesive de dobândă, încetinind creditarea și consumul. Creșterea PIB-ului s-a redus la aproximativ 1,9%, iar piața muncii, deși încă robustă, a început să dea semne de răcire.

Anul 2023 a adus o ușoară stabilizare: creștere economică de circa 2,5%, scăderea inflației spre 3–4%, dar și încetinirea creării de locuri de muncă. În 2024, economia a continuat să oscileze, cu sectoare precum tehnologia și energia verde în avans, dar cu cerere mai slabă în industrie și servicii.

Piața muncii s-a menținut relativ solidă, cu un șomaj de aproximativ 4%, însă ritmul de creștere a locurilor de muncă a fost semnificativ mai scăzut decât în perioada de redresare imediată post-pandemie.

T1 2025: –0,5% anualizat. BEA a consemnat scăderea ca efect al unui salt al importurilor (pre-aprovizionare înaintea tarifelor), al unei moderări a cheltuielilor publice și al unei frâne în investiții; GDI și profiturile din producție au scăzut.

anualizat. BEA a consemnat scăderea ca efect al unui salt al importurilor (pre-aprovizionare înaintea tarifelor), al unei moderări a cheltuielilor publice și al unei frâne în investiții; GDI și profiturile din producție au scăzut. T2 2025: +3,3% anualizat, revizuit de la 3,0%. Contribuția-cheie: căderea importurilor după vârful din T1 și o ușoară accelerare a consumului, pe fondul unor îmbunătățiri în investiții, mai ales în proprietate intelectuală și facilități legate de infrastructura AI. Măsurile de cerere de bază (final sales to private domestic purchasers) rămân ~1,9%.

Discuția despre creșterea economică SUA nu poate ignora mesajele Fed. Pe fondul încetinirii inflației și al răcirii pieței muncii, comentariile recente sugerează spațiu pentru reducerea dobânzii în toamnă (în logica datelor la zi), chiar dacă nuanțele rămân prudente.

Un ritm T2 de 3,3% nu schimbă faptul că, în H1 2025, media anualizată este ~1,4%, adică o economie departe de „supraîncălzire”.

Introducerea publicării datelor despre creșterea economică SUA pe blockchain reprezintă un pas semnificativ în direcția transparenței și modernizării guvernamentale.

Pentru prima dată, Biroul de Analiză Economică (BEA) face accesibile informațiile privind PIB-ul printr-o tehnologie care garantează securitatea, integritatea și accesul rapid la date. Această inovație contează din mai multe motive.

În primul rând, blockchain-ul elimină riscul manipulării sau al erorilor, oferind investitorilor și analiștilor încredere că cifrele publicate sunt autentice și imuabile.

În al doilea rând, facilitează accesul în timp real, ceea ce poate accelera luarea deciziilor economice la nivel de companii și instituții financiare.

În al treilea rând, consolidează credibilitatea SUA pe plan global ca pionier în utilizarea tehnologiilor digitale pentru guvernanță.

Într-un moment de volatilitate și incertitudine, publicarea PIB-ului pe blockchain devine un simbol al adaptării economiei americane la noile realități tehnologice și de piață.

Cererea internă : indicatorii de vânzări cu amănuntul și de încredere arată consumatorul încă activ, dar sensibil la preț și rată; „excesul de economii” post-pandemie s-a erodat, iar segmentele cu venituri mici resimt costurile mai mult. (Datele lunare BLS/Bureau of the Census vor calibra fin această evaluare.)

: indicatorii de vânzări cu amănuntul și de încredere arată consumatorul încă activ, dar sensibil la preț și rată; „excesul de economii” post-pandemie s-a erodat, iar segmentele cu venituri mici resimt costurile mai mult. (Datele lunare BLS/Bureau of the Census vor calibra fin această evaluare.) Investițiile : partea legată de AI (software, IP, centre de date, rețele) rămâne un pivot al creșterii economice SUA , dar este, prin definiție, ciclică și expusă la șocuri de cerere globală/controale export.

: partea legată de (software, IP, centre de date, rețele) rămâne un pivot al , dar este, prin definiție, ciclică și expusă la șocuri de cerere globală/controale export. Comerțul exterior : tarifele complică deciziile privind stocurile; după „vârf” în T1, replierile din T2 au ridicat PIB-ul; e improbabil să vedem același impuls repetat trimestru la trimestru.

: tarifele complică deciziile privind stocurile; după „vârf” în T1, replierile din T2 au ridicat PIB-ul; e improbabil să vedem același impuls repetat trimestru la trimestru. Politica monetară: dacă dezinflația se menține, o relaxare în toamnă ar reduce costul capitalului; totuși, Fed va evita să reacționeze exagerat la un singur trimestru bun/mai slab. (Aici nu facem preziceri, ci notăm logica băncii centrale din comunicate și din traiectoria inflației.)

Riscuri:

Persistența inflației de servicii (shelter, medical, servicii cu valoare adăugată mare) poate încetini ritmul de relaxare al Fed, menținând frâna asupra investițiilor sensibile la dobândă. Tarifele pot induce volatilitate trimestrială (prin stocuri și importuri), „zgomot” în PIB și presiuni pe costuri; semnele din T1–T2 2025 arată exact acest mecanism. Cererea externă: încetinirea globală reduce aportul exporturilor nete; prețurile energiei și restricțiile tehnologice pot afecta lanțurile AI.

Amortizoare:

Structura cheltuielilor gospodăriilor și balanța bilanțurilor încă decentă în medie; piață a muncii strânsă, chiar dacă în răcire. Ciclul AI: investiții în IP/software și infrastructuri (centre de date, rețele) cu efecte de antrenare pe productivitate și pe anumite segmente de industrie (semiconductori, utilități, construcții specializate). Politica fiscală la stat/local: cheltuieli de infrastructură care pot netezifluctuațiile cererii private (observat în contribuțiile pe 2023–2024).