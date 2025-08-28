Social Singura factură de utilități care nu o să sufere majorări







Fără scumpiri la gaze naturale, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan într-o intervenție la Antena 3 CNN. Iar pentru energia electrică Guvernul lucrează la implementarea unor mecanisme integrate care să ducă la scăderea prețurilor pentru consumatorii finali.

Ministrul a explicat că strategia urmărește reglarea pieței și, în același timp, creșterea capacităților de producție la nivel național, pentru a reduce presiunea pe facturile românilor.

Bogdan Ivan a dat asigurări că, în perioada următoare, nu vor exista majorări de prețuri la gazele naturale. În contextul în care costurile la energie au crescut semnificativ în Europa în ultimii ani, oficialul a precizat că România se află într-o poziție relativ stabilă, datorită producției interne, dar și a măsurilor de plafonare încă în vigoare.

Potrivit Ministerului Energiei, producția internă acoperă aproape 80% din consumul de gaze al României, ceea ce reduce dependența de importuri și limitează impactul fluctuațiilor internaționale asupra facturilor populației.

Ministrul a anunțat că echipa sa lucrează la soluții concrete pentru reducerea costului energiei electrice la consumatorul final. Printre măsurile analizate se numără:

Introducerea unor mecanisme de reglare a pieței , pentru a preveni creșteri nejustificate ale prețurilor;

Creșterea capacităților de producție , pentru a reduce dependența de energie importată;

Optimizarea mixului energetic, prin integrarea producției din surse regenerabile și modernizarea centralelor existente.

Ministrul a subliniat că soluțiile trebuie să fie sustenabile și să nu pună presiune suplimentară pe bugetul de stat, ci să fie bazate pe investiții și eficientizarea sistemului energetic.

Bogdan Ivan a precizat că planul Guvernului include introducerea în producție a aproape 2.000 de megawați de capacitate suplimentară la nivel național, în următorul an și jumătate. Aceste proiecte fac parte dintr-o strategie amplă de dezvoltare a infrastructurii energetice.

„Am calculat exact pe fiecare proiect în parte, am stabilit responsabili, am făcut personal întâlniri cu toți factorii implicați, îi verific în fiecare săptămână cum evoluează fiecare în aceste proiecte. În următorul an și jumătate vom pune în producție la nivel național aproape 2.000 de megawați”, a explicat ministrul Energiei.

Această creștere a producției interne este considerată esențială pentru reducerea prețurilor pe termen mediu și lung. Proiectele vizează atât dezvoltarea de noi parcuri fotovoltaice și eoliene, cât și modernizarea centralelor existente, dar și investiții în tehnologii pentru stocarea energiei.

Declarațiile ministrului vin în contextul modificărilor recente la nivel fiscal. Începând cu 1 august 2025, TVA-ul standard a crescut de la 19% la 21%, ceea ce ar putea genera presiuni asupra costului final pentru consumatori. Bogdan Ivan a precizat că Ministerul Energiei colaborează cu ANRE și ANAF pentru a se asigura că modificarea TVA-ului nu se transformă într-o creștere artificială a facturilor.

Prin analiza practicilor de facturare ale furnizorilor, autoritățile urmăresc să prevină abuzurile și să mențină prețurile sub control. Ministrul a solicitat recent Autorității Naționale de Reglementare în Energie un raport detaliat cu privire la modul în care companiile aplică noul regim de TVA.

Guvernul menține în continuare schema de plafonare a prețurilor la energie, valabilă pentru gospodăriile cu consumuri reduse și medii. În prezent:

Prețul plafonat pentru consumatorii casnici este de 0,68 lei/kWh pentru cei cu consum de până la 100 kWh/lună ;

Pentru consumuri între 100 și 255 kWh/lună , tariful este de 0,80 lei/kWh ;

Pentru restul consumatorilor, prețul este cel din piață, dar Ministerul Energiei estimează că introducerea noilor capacități va stabiliza costurile până în 2026.

Potrivit experților din energie, România are un avantaj competitiv în comparație cu alte țări din regiune, datorită mixului energetic diversificat și potențialului ridicat pentru producerea de energie regenerabilă.

România dispune de:

Hidrocentrale cu o capacitate instalată de peste 6.000 MW ;

Capacități nucleare la Cernavodă, cu planuri de extindere până în 2030;

Proiecte în derulare pentru energie solară și eoliană, care ar putea adăuga peste 4.000 MW până în 2032.

Aceste investiții strategice ar putea transforma România într-un hub energetic regional, capabil să reducă dependența de importuri și să asigure un preț stabil pentru consumatori.