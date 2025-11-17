Social

Gazele naturale ar putea fi mai ieftine din 2026. Autoritățile anunță primele semnale pozitive privind tarifele

Gazele naturale ar putea fi mai ieftine din 2026. Autoritățile anunță primele semnale pozitive privind tarifeleFlacără aragaz. Sursa foto: Pixabay
Republica Moldova. Gazele naturale ar putea să se ieftinească începând cu anul viitor, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit acestuia, există primele indicii că tarifele achitate de populație ar putea fi ajustate în jos, însă o decizie finală va fi luată abia după ce furnizorii vor depune, în luna decembrie, calculele detaliate la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Pe baza acestor date, instituția va determina nivelul deviațiilor de preț care trebuie incluse sau excluse din tariful final.

„Prețurile sunt, totuși, indexate. Ne-am reajustat strategia de achiziționare a gazelor, pentru că, anterior, eram dependenți de o singură sursă. Energocom a făcut un exercițiu foarte bun, a diversificat achizițiile, dar prețurile sunt, totuși, sunt un pic indexate. Și, corespunzător, pe măsură ce se fac plățile către producătorii de gaze, către companiile care ne vând gazul, se produc aceste devieri. Și ele trebuie reajustate. O să se expună ANRE în momentul în care o să aibă deja cifrele - o să poată face calcule și se va expune. Dar, din ce vedem și noi, există semnale că, cel puțin la tarifele pentru gaze, o să fie o reajustare”, a declarat Dorin Junghietu, la Rlive.

Sursa foto: Guvernul Republicii Moldova

Diversificarea surselor reduce riscurile

Autoritățile susțin că unul dintre motivele pentru posibila scădere a tarifului este strategia revizuită de achiziție a gazelor naturale. În ultimii doi ani, dependența de un singur furnizor a fost înlocuită cu un mecanism diversificat, gestionat de SA „Energocom”, care a contractat gaze de pe mai multe piețe europene.

Ministrul Junghietu a explicat că acest model a redus expunerea Republicii Moldova la fluctuațiile politice și comerciale, dar și la condițiile impuse anterior de Gazprom, permițând totodată procurarea gazelor la prețuri competitive.

Context: schimbări majore pe piața gazelor

SA „Energocom” a devenit, din septembrie 2025, furnizorul de gaze naturale pentru Republica Moldova, după ce Moldovagaz a rămas fără licență pentru că nu a reușit să îndeplinească cerințele de separare a activităților impuse de cadrul european.

Aragaz

Aragaz. Sursă foto: Pixabay

În prezent, consumatorii achită un tarif de 16,74 lei per metru cub, cu TVA inclus, stabilit la 1 decembrie 2024. O eventuală reducere a acestuia în 2026 ar reprezenta prima ajustare semnificativă în contextul noilor condiții de piață și ar putea atenua presiunea asupra gospodăriilor, în special pe durata sezonului rece.

O decizie finală privind tarifele este așteptată după analiza integrală a datelor prezentate de furnizori și evaluarea devierilor financiare acumulate în 2024–2025.

