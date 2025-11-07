Revizuirea tarifului la gaze în Republica Moldova. Calcule noi pentru facturi

Republica Moldova. Actualul tarif la gazele naturale va fi revizuit în ianuarie 2026. Unii experţi susţin că există premize ca moldovenii să plătească mai puţin pentru gazele consumate.

Revizuirea tarfului la gazele naturale are legătură cu schimbarea furnizorului, din Moldova Gaz în compania de stat Energocom. Noul furnizor urmează să prezinte calculele la final de an şi, pe baza lor, să vină cu o cerere de modificare a preţurilor la consumatorii finali.

Precizăm că tariful la gazele naturale a fost şi rămâne principala monedă de schimb pentru speculaţiile partidelor pro-ruse.

Anunțul a fost făcut de conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) .

„Către finalul anului se fac niște calcule finale, se vede dacă există devieri plus sau minus și, în baza acestor devieri, companiile sunt obligate să vină cu cereri de ajustare a tarifelor.

Dacă nu o fac, ANRE o face din oficiu. Până la Anul Nou Energocom folosește tarifele care au fost stabilite pentru Moldovagaz, după, Energocom va veni cu calculele proprii despre costurile care le suportă în oferirea acestui serviciu” a explicat Eugen Carpov, director ANRE, pentru TVR Moldova.

Directorul Energocom a anunțat deja că va trimite o solicitare la ANRE privind ajustarea tarifelor la gazele naturale. Iar acest lucru urmeză să fie făcut la sfârşitul anului curent.

Conducerea Energocom nu a precizat dacă pe moldoveni îi aşteaptă o ieftinire sau scumpire a preţului pentru gaze.

Totuşi, mai mulţi experţi în economie au opinat că există mai multe premize pentru micşorarea tarfului. Una din aceste premize este explicată prin faptul că Energocom a cumpărat volumul necesar de gaze naturale pentru sezonul rece 2025-2026 la un preț mediu de 410 euro mia de metri cubi.

Este cu 100 de euro mai puțin față de anul energetic precedent, care s-a încheiat în septembrie. Sumă include costul de transport până la punctul de tranzacționare cu Moldova.

Prețul de achiziție a gazelor reprezintă cea mai mare pondere în tariful final pentru consumatori - 60%, urmat de costul serviciului de distribuție – 28%.