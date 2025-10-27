Fostul ministru al Economiei, Alexandru Muravschi: „Nu mă aștept la o scădere a tarifelor la gaze în Republica Moldova"

Nu se întrevede o reducere a tarifelor la gazele naturale în Republica Moldova în această iarnă, a declarat expertul independent Alexandru Muravschi, fost viceprim-ministru și ex-ministru al Economiei.

Într-o intervenție la o emisiune economică, citată de Noi.md, Muravschi a subliniat că „nu va fi nicio criză energetică, cetățenii vor trece cu bine peste sezonul rece”, însă „nu există, deocamdată, motive speciale pentru diminuarea tarifelor”.

Comentând informațiile potrivit cărora Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) ar putea revizui prețurile în decembrie, Muravschi a explicat că o eventuală decizie ar ține de metodologia în vigoare și de noile responsabilități ale Energocom, devenit principalul furnizor de gaze pentru consumatorii din Moldova în locul „Moldovagaz”. „Energocom trebuie să prezinte ANRE calculele privind costul de achiziție, iar pe baza acestora autoritatea va decide tariful”, a spus el.

Potrivit expertului, revizuirea poate avea loc fie la inițiativa furnizorului, fie a ANRE, în cazul unei abateri de cel puțin 5% față de tariful actual, în plus sau în minus. „Moldovenii vor afla în decembrie noul tarif la gaze”, a punctat Muravschi.

El a reamintit că, potrivit datelor comunicate de Energocom și Ministerul Energiei, volumul necesar pentru sezonul de încălzire a fost deja contractat, la prețuri stabilite, din surse și de la traderi diferiți. „Din declarațiile Energocom și ale Ministerului Energiei reiese că nu există motive pentru reducerea tarifelor. Iar ultima poziție a fost că nu există motive pentru modificare — nici în jos, nici în sus. Deocamdată ne bazăm pe asta”, a afirmat Muravschi, citat de Noi.md. Acesta a mai precizat că profesioniștii din sector au acces la informații detaliate și „cunosc mai bine situația”.

ANRE urmează să analizeze datele prezentate de Energocom și să comunice public decizia privind tarifele pentru gaze naturale în luna decembrie.

Republica Moldova își asigură în prezent necesarul de gaze naturale din mai multe surse externe, ca parte a unei strategii naționale de diversificare menite să reducă dependența de Federația Rusă. După ani de monopol al companiei Gazprom, care furniza gaze prin conductele ucrainene, autoritățile de la Chișinău au reușit, începând cu 2022, să schimbe fundamental arhitectura energetică a țării.

Conectarea la sistemul românesc prin conducta Iași–Ungheni–Chișinău a oferit Moldovei o alternativă reală, permițând accesul la gazele extrase și comercializate de companii precum Romgaz și OMV Petrom. În 2024, peste 60% din importurile moldovenești de gaze au provenit din România, conform datelor Ministerului Energiei, restul fiind achiziționat de la diverși traderi europeni prin intermediul companiei de stat Energocom, care a devenit principalul furnizor intern.

Gazul este cumpărat pe piața liberă, inclusiv de la huburi din Grecia, Polonia și statele baltice, iar o parte din stocuri sunt depozitate în Ucraina, pentru a asigura stabilitatea livrărilor în timpul iernii. Această reconfigurare a surselor de aprovizionare, sprijinită de Uniunea Europeană și parteneri occidentali, a redus riscul unei crize energetice, consolidând independența energetică a Republicii Moldova.

Totuși, prețurile rămân sensibile la fluctuațiile de pe piața internațională, iar experții avertizează că, deși securitatea aprovizionării este garantată, nu există în prezent motive pentru o reducere semnificativă a tarifelor pentru consumatori.