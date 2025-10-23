Facturi mai mari la curent. Taxa ANRE care se triplează în noiembrie

Românii se vor confrunta cu o nouă majorare a facturilor la energia electrică începând cu luna noiembrie, ca urmare a creșterii unei taxe incluse automat în costul fiecărui kilowatt consumat. Nu este vorba despre modificarea tarifelor de către furnizori sau de eliminarea plafonării, ci despre o decizie a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care a actualizat contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență.

Această contribuție a fost majorată de peste patru ori față de începutul anului și va intra în vigoare la 1 noiembrie 2025, în baza unui ordin publicat în Monitorul Oficial pe 22 octombrie. Astfel, toate facturile emise după această dată vor include noua valoare a taxei.

Ordinul ANRE nr. 66/2025, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 974 din 22 octombrie 2025, stipulează că „se aprobă contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență la valoarea de 0,0136 lei/kWh, exclusiv TVA. (…) Ordinul intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2025”, conform documentului semnat de președintele ANRE, George-Sergiu Niculescu.

Măsura abrogă Ordinul ANRE nr. 28/2025 din 27 iunie 2025 și obligă operatorii din sectorul energetic să aplice automat noua valoare în facturile consumatorilor. La începutul anului, contribuția era de 0,00333 lei/kWh, a crescut la 0,00684 lei/kWh în luna iunie, iar acum ajunge la 0,0136 lei/kWh – de peste patru ori mai mult decât în ianuarie și triplă față de nivelul din vară.

Pentru gospodăriile cu un consum mediu de 150 kWh pe lună, creșterea tarifelor va avea un impact redus, traducându-se într-un cost suplimentar de aproximativ 1,50 – 2 lei lunar fără TVA, diferența rezultând din aplicarea noilor valori tarifare comparativ cu cele din martie 2025.

Deși diferența este redusă pentru gospodării, efectul devine semnificativ pentru consumatorii industriali sau operatorii economici mari, în cazul cărora facturile pot crește cu mii de lei lunar, în funcție de consum.

Această taxă este destinată susținerii producătorilor de energie care operează în regim de cogenerare de înaltă eficiență, adică produc simultan electricitate și energie termică, reducând pierderile și emisiile. În teorie, mecanismul finanțează modernizarea centralelor care asigură căldură populației, cum ar fi ELCEN în București sau CET-urile din orașe precum Oradea, Iași, Cluj ori Constanța.

În practică, contribuția se modifică trimestrial în funcție de necesarul de finanțare, fiind aplicată automat tuturor consumatorilor, indiferent de furnizorul ales. Prin urmare, de la 1 noiembrie 2025, românii vor plăti mai mult pentru energia electrică, chiar dacă schema de plafonare continuă să fie în vigoare. Majorarea nu provine din costul energiei propriu-zise, ci din taxele incluse „invizibil” în factură – iar contribuția pentru cogenerare este una dintre acestea, aflată acum la cel mai ridicat nivel din ultimii ani.