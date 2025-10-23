Economie

România acoperă integral consumul de gaze al Republicii Moldova prin interconectorul Iași–Ungheni

Sursa foto: Arhivă/EVZ
Republica Moldova. Exporturile de gaze naturale din România către Republica Moldova au crescut semnificativ în ultima săptămână, atingând în prezent capacitatea maximă a interconectorului Iași–Ungheni și acoperind integral consumul de gaze al țării vecine. Potrivit datelor energetice, fluxurile au ajuns miercuri la un nivel record de 5,6 milioane de metri cubi pe zi, în timp ce capacitatea anuală a gazoductului este estimată la 1,5 miliarde de metri cubi.

În mod obișnuit, consumul anual al Republicii Moldova se ridică la aproximativ un miliard de metri cubi, echivalentul unei medii zilnice de circa 3 milioane de metri cubi. Creșterea recentă a livrărilor se explică prin începutul sezonului rece, când necesarul de energie termică a crescut semnificativ în toate regiunile țării.

Republica Moldova,  dependentă de România pentru aprovizionarea cu gaze

În prezent, Republica Moldova depinde în totalitate de România pentru alimentarea cu gaze naturale, atât prin importul direct, cât și prin stocarea în depozitele subterane românești, care asigură rezervele strategice ale Chișinăului pentru iarnă.

Totodată, rețeaua de distribuție a gazelor din Republica Moldova este administrată, din 2023, de Transgaz România, compania care operează și infrastructura de transport de pe teritoriul României. Această colaborare consolidează legătura energetică dintre cele două state și reduce dependența energetică a Chișinăului de sursele estice.

Crește și consumul intern al României

Pe fondul temperaturilor scăzute, consumul zilnic de gaze din România a depășit pragul de 30 de milioane de metri cubi, odată cu pornirea sistemelor individuale de încălzire și cu injecția agentului termic în rețelele centralizate de distribuție. În același timp, termocentralele pe gaze funcționează la un nivel ridicat, generând până la 1.500 MW de energie electrică, ceea ce indică o creștere accentuată a cererii interne.

Fluxuri constante și importuri diversificate

Importurile de gaze în România prin coridorul sudic, dinspre Bulgaria, se mențin la un nivel constant de 12–13 milioane de metri cubi pe zi. În plus, de la începutul acestei săptămâni, țara noastră a început să importe volume moderate și din Ungaria, de până la un milion de metri cubi zilnic.

Anterior, România trimitea gaze și în direcția opusă, asigurând tranzitul pentru companiile ungare prin infrastructura operată de Transgaz. Acum, însă, fluxurile s-au inversat, odată cu echilibrarea pieței și creșterea cererii sezoniere interne.

O interconectare strategică pentru regiune

Interconectorul Iași–Ungheni–Chișinău, inaugurat în 2021, s-a dovedit un element esențial al securității energetice regionale, oferind Republicii Moldova o alternativă reală la gazul rusesc. Funcționarea sa la capacitate maximă marchează o etapă importantă în integrarea piețelor energetice din România și Republica Moldova, dar și un pas major spre independența energetică a Chișinăului.

