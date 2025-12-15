Economie

Criză în industria auto germană. Producătorii au înregistrat cel mai scăzut profit din ultimii 14 ani

Criză în industria auto germană. Producătorii au înregistrat cel mai scăzut profit din ultimii 14 ani
Producătorii auto din Germania au înregistrat în trimestrul trei din 2025 dificultăți economice semnificative, cele mai mari de la criza financiară, potrivit agenției DPA.

Profiturile industriei auto au scăzut la cel mai redus nivel din 2009

În trimestrul trei din 2025, profiturile Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz înainte de dobânzi și taxe (EBIT) au scăzut cu aproape 76%, ajungând la 1,7 miliarde de euro, conform analizei EY publicate luni. Vânzările și veniturile companiilor au rămas însă în mare parte stabile.

Nicio altă țară cu o industrie auto importantă nu a înregistrat o evoluție atât de slabă în privința creșterii veniturilor și a profiturilor. Industria auto germană se confruntă cu o criză de profitabilitate la nivel general.

Industria auto globală a înregistrat scăderi semnificative ale profitabilității

Cele mai mari 19 companii auto din lume au raportat în trimestrul trei din 2025 o creștere ușoară a veniturilor, la aproximativ 531 miliarde de euro, în timp ce profitul înainte de dobânzi și taxe (EBIT) s-a redus cu 37%, la 18,9 miliarde de euro, cea mai scăzută valoare din 2018.

Volkswagen

Volkswagen. Sursă foto: Pixabay

Potrivit lui Constantin Gall, expert auto la EY, companiile germane sunt afectate în special de slăbiciunea segmentului premium, taxele vamale americane, fluctuațiile cursului de schimb, investițiile ridicate în vehicule electrice și cheltuielile pentru restructurare. Expertul a descris situația drept o "furtună perfectă" pentru industria auto germană.

Companiile auto germane înregistrează scăderi pe piața chineză și reduceri de personal

În perioada iulie-septembrie 2025, vânzările producătorilor auto germani în China au scăzut cu 9%, în timp ce segmentul vehiculelor electrice a înregistrat creșteri datorită subvențiilor. Consumul s-a orientat tot mai mult către mărcile locale.

Marja medie de profit a companiilor auto care au fost analizate a scăzut la 3,9%, cel mai redus nivel din ultimii zece ani. Bosch, ZF Friedrichshafen, Mercedes-Benz și Volkswagen au anunțat reduceri de personal, furnizorii de componente raportând reduceri mai mari decât producătorii auto.


