Volkswagen oprește producția unei uzine din Germania. O premieră în cei 88 de ani de istorie

Pentru prima dată de la înființare, Volkswagen ia decizia de a suspenda producția într-o fabrică de pe teritoriul Germaniei. Începând de marți, linia de asamblare a uzinei din Dresda va fi oprită, un gest simbolic care evidențiază presiunile tot mai mari cu care se confruntă cel mai mare producător auto din Europa, potrivit naftemporiki.gr.

Hotărârea se înscrie într-un context economic complicat pentru grup, marcat de dificultăți în menținerea fluxului de numerar. Vânzările slabe din China, diminuarea cererii pe piața europeană și impactul tarifelor americane asupra activității din Statele Unite pun presiune suplimentară asupra performanței financiare a Volkswagen.

Presa elenă notează că grupul își înăsprește programul de investiții. De mai multe luni, Volkswagen analizează scenarii dificile privind alocarea bugetului de investiții, estimat la aproximativ 160 de miliarde de euro pentru următorii cinci ani. Această valoare reprezintă deja o reducere față de planul anterior pentru perioada 2023–2027, care ajungea la 180 de miliarde de euro.

Chiar dacă directorul financiar al grupului, Arno Andlich, a lăsat să se înțeleagă că rezultatul net al numerarului din 2025 ar putea fi ușor pozitiv, specialiștii avertizează că dificultățile nu se vor opri aici.

„Există o presiune clară asupra fluxului de numerar pentru 2026”, a declarat pentru Financial Times analistul Steven Reitman de la Bernstein, subliniind că grupul caută soluții pentru reducerea costurilor și creșterea profitabilității.

Analiștii atrag atenția că Volkswagen este nevoită să reia investițiile în motoarele cu ardere internă, în condițiile în care trecerea la mobilitatea electrică se dovedește mai lentă și mai complicată decât se anticipa inițial.

„Durata de viață mai lungă a vehiculelor pe combustibili fosili necesită noi investiții în tehnologiile motoarelor pe benzină”, subliniază Reitman, menționând că grupul se confruntă cu „provocări ample”.

La rândul său, Moritz Kronenberger, manager de portofoliu la Union Investment, estimează că Volkswagen va fi obligată să renunțe și la alte proiecte din planul său investițional pentru a-și atinge obiectivele financiare.

Fabrica din Dresda a început producția în 2002 și a realizat, de-a lungul timpului, mai puțin de 200.000 de vehicule, un volum sub jumătate din producția anuală a uzinei principale Volkswagen din Wolfsburg. Inițial, unitatea a fost concepută ca o vitrină a capacităților tehnologice ale grupului, odată cu lansarea modelului de lux VW Phaeton. După retragerea acestuia din producție, în 2016, uzina a devenit un simbol al orientării Volkswagen către mobilitatea electrică, cel mai recent model produs aici fiind ID.3.

Suspendarea producției la Dresda reprezintă un nou pas în strategia Volkswagen de diminuare a capacității de producție din Germania. Decizia este inclusă într-un acord încheiat anul trecut cu sindicatele, care prevede până la 35.000 de concedieri la nivelul VW în Germania.

Șeful mărcii Volkswagen, Thomas Schaefer, a subliniat că hotărârea nu a fost luată „cu ușurință”, descriind oprirea liniei de producție drept „necesară din punct de vedere economic”.

Deși producția va fi oprită, fabrica din Dresda nu va fi abandonată complet. Volkswagen intenționează să o închirieze Universității Tehnice din Dresda, pentru dezvoltarea unui campus de cercetare dedicat inteligenței artificiale, roboticii și microcipurilor.

Grupul auto și universitatea s-au angajat să investească 50 de milioane de euro în următorii șapte ani. În același timp, Volkswagen va continua să folosească amplasamentul pentru livrarea vehiculelor către clienți și ca punct de atracție turistică.

Decizia Volkswagen de a opri producția, în premieră, într-o fabrică germană este percepută ca un avertisment pentru întreaga industrie auto europeană. Nu este vorba doar despre închiderea unei linii de producție, ci despre recunoașterea faptului că vechiul model de creștere – bazat pe volume mari, cerere solidă din China și o tranziție graduală către electric – nu mai funcționează.

Constructorii europeni sunt presați simultan de concurența agresivă a producătorilor chinezi de vehicule electrice, de creșterea costurilor de producție din Europa, în special cele cu energia și forța de muncă, și de un cadru de reglementare care impune investiții masive fără garanția unei cereri suficiente.

În același timp, ritmul mai lent al electrificării forțează producătorii să investească din nou în motoarele cu ardere internă, dublând practic efortul financiar. Consecințele sunt presiuni constante asupra fluxului de numerar, revizuirea planurilor de investiții și, tot mai des, decizii de restrângere a producției chiar pe continentul european.

Cazul Volkswagen arată că industria auto europeană intră într-o etapă a deciziilor dificile, în care adaptarea la noile realități economice și tehnologice va implica costuri semnificative, atât din perspectivă economică, cât și socială și politică.