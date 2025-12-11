Ford va folosi tehnologia Renault pentru a concura cu vehiculele electrice chinezești în Europa

Renault și Ford Motor au anunțat marți un parteneriat strategic pentru dezvoltarea de vehicule electrice mici și accesibile în Europa și pentru producția comună de vehicule comerciale, într-o mișcare menită să reducă costurile și să întărească poziția celor doi constructori în fața competiției chineze tot mai agresive, potrivit Reuters.

Directorul general al Ford, Jim Farley, a declarat la Paris că industria auto se confruntă cu o competiție intensă pe piața europeană, unde producătorii tradiționali concurează cu firme chineze precum BYD, Changan și Xpeng, cunoscute pentru modelele electrice la prețuri reduse.

Primul dintre cele două modele electrice mici dezvoltate de Ford și Renault va fi produs în nordul Franței și va ajunge în showroom-urile europene în 2028. Vehiculele vor fi mai mici decât orice model EV planificat pentru piața americană și vor completa un segment lipsă din gama Ford.

Renault și Ford vor colabora pentru dezvoltarea de noi generații de vehicule comerciale ușoare în Europa, un segment considerat strategic de conducerea Ford. Parteneriatul a fost inițiat după vizita unei echipe Renault la sediul Ford din Detroit, în martie, iar ambele companii au precizat că nu intenționează să fuzioneze.

Pentru Renault, acordul aduce un volum suplimentar de producție și permite distribuirea costurilor de dezvoltare a platformelor electrice. Ford va avea acces la platforme EV europene eficiente, într-un context în care sprijinul guvernamental american pentru vehicule electrice scade, iar compania trebuie să investească în tehnologie EV și modele pe combustie.

Ford produce în prezent în Europa două modele electrice pe o platformă Volkswagen și colaborează cu grupul german și la vehicule comerciale. Conform lui Jim Farley, noul acord cu Renault va completa, și nu va înlocui, parteneriatul existent cu Volkswagen.

Renault, care colaborează deja cu Nissan și Volvo Group și negociază cu alți producători, inclusiv Geely și Chery, afirmă că obiectivul său este să producă în Europa vehicule electrice la fel de competitiv ca orice alt producător, inclusiv firmele chineze.