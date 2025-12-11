Economie

Ford va folosi tehnologia Renault pentru a concura cu vehiculele electrice chinezești în Europa

Comentează știrea
Ford va folosi tehnologia Renault pentru a concura cu vehiculele electrice chinezești în EuropaSursa foto: corporate/ford.com
Din cuprinsul articolului

Renault și Ford Motor au anunțat marți un parteneriat strategic pentru dezvoltarea de vehicule electrice mici și accesibile în Europa și pentru producția comună de vehicule comerciale, într-o mișcare menită să reducă costurile și să întărească poziția celor doi constructori în fața competiției chineze tot mai agresive, potrivit Reuters.

Ford și Renault vor colabora la dezvoltarea de vehicule electrice mici pentru Europa

Directorul general al Ford, Jim Farley, a declarat la Paris că industria auto se confruntă cu o competiție intensă pe piața europeană, unde producătorii tradiționali concurează cu firme chineze precum BYD, Changan și Xpeng, cunoscute pentru modelele electrice la prețuri reduse.

Primul dintre cele două modele electrice mici dezvoltate de Ford și Renault va fi produs în nordul Franței și va ajunge în showroom-urile europene în 2028. Vehiculele vor fi mai mici decât orice model EV planificat pentru piața americană și vor completa un segment lipsă din gama Ford.

Segment strategic pentru conducerea Ford

Renault și Ford vor colabora pentru dezvoltarea de noi generații de vehicule comerciale ușoare în Europa, un segment considerat strategic de conducerea Ford. Parteneriatul a fost inițiat după vizita unei echipe Renault la sediul Ford din Detroit, în martie, iar ambele companii au precizat că nu intenționează să fuzioneze.

Instagram le va permite utilizatorilor să își configureze algoritmul
Instagram le va permite utilizatorilor să își configureze algoritmul
Clipe de panică în Chișinău. Bloc cu 15 etaje cuprins de flăcări, nouă echipaje la fața locului. Video
Clipe de panică în Chișinău. Bloc cu 15 etaje cuprins de flăcări, nouă echipaje la fața locului. Video
relansare renault

sursă foto: Arhiva EvZ

Pentru Renault, acordul aduce un volum suplimentar de producție și permite distribuirea costurilor de dezvoltare a platformelor electrice. Ford va avea acces la platforme EV europene eficiente, într-un context în care sprijinul guvernamental american pentru vehicule electrice scade, iar compania trebuie să investească în tehnologie EV și modele pe combustie.

Extinderea colaborărilor pe piața europeană de vehicule electrice

Ford produce în prezent în Europa două modele electrice pe o platformă Volkswagen și colaborează cu grupul german și la vehicule comerciale. Conform lui Jim Farley, noul acord cu Renault va completa, și nu va înlocui, parteneriatul existent cu Volkswagen.

Renault, care colaborează deja cu Nissan și Volvo Group și negociază cu alți producători, inclusiv Geely și Chery, afirmă că obiectivul său este să producă în Europa vehicule electrice la fel de competitiv ca orice alt producător, inclusiv firmele chineze.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:36 - Instagram le va permite utilizatorilor să își configureze algoritmul
13:28 - Atac aerian al juntei din Myanmar. Cel puțin 31 de persoane au murit într-un spital din vestul țării
13:19 - Prefectura din Sibiu, evacuată din cauza mirosului de gaz. Serviciile de permise și pașapoarte, suspendate
13:12 - Ilie Bolojan a semnat numiri noi în funcție la ARF și două ministere
13:01 - Clipe de panică în Chișinău. Bloc cu 15 etaje cuprins de flăcări, nouă echipaje la fața locului. Video
12:51 - Judecătorii de la CAB, conferință de presă despre acuzațiile din documentarul Recorder

HAI România!

O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu
O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu
Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace

Proiecte speciale