Cine este Lando Norris, noul campion de Formula 1. Povestea unui copil minune

Britanicul Lando Norris, în vârstă de 26 de ani, a devenit duminică cel de-al 35-lea campion mondial din Formula 1, după ce s-a clasat pe locul trei în ultima cursă a sezonului, la Abu Dhabi. Cursa a fost câștigată de olandezul Max Verstappen cae concurează pentru Red Bull, însă poziția lui Lando din ultima cursă i-a adus punctele necesare pentru a-și păstra primul loc în clasamentul general. Pilotul Mclaren a intrat în istoria sportului ca cel mai tânăr britanic care a participat vreodată la o cursă de Formula 1, după ce a debutat în 2019 la Marele Premiu al Australiei.

Britanicul și-a făcut debutul în Formula 1 în 2019, la doar 19 ani, când a devenit rapid unul dintre cei mai recunoscuți piloți ai sportului, precum și o prezență importantă în serialul Netflix Drive to Survive. De-a lungul carierei sale, pilotul Mclaren a apărut pe paginile publicațiilor Vogue, Vanity Fair și GQ.

Lando s-a născut pe 13 noiembrie 1999 la Bristol, fiind fiul unui cunoscut om de afaceri, Adam Norris și Cisca Wauman. Încă de când era mic a fost pasionat de motorsport, iar la vârsta de șapte ani a început kartingul.

Performanța sa în F1 este rezultatul unei ascensiuni constante, începută încă de când făcea go-karting, unde a câștigat majoritatea competițiilor la care a participat. În 2014, Lando a devenit cel mai tânăr campion mondial în categoria CIK-FIA KF, depășind recordul stabilit de pilotul Lewis Hamilton, campion cu șapte titluri mondiale în F1.

Norris a continuat să câștige titluri în MSA Formula și Formula Renault, acumulând experiență în competiții naționale și internaționale înainte de a face marele pas către monoposturile de Formula 1. Sprijinul financiar al familiei sale i-a oferit șansa la condiții de pregătire și testări suplimentare, sprijinindu-i dezvoltarea ca pilot. Prin talentul și pasiunea sa, Norris s-a remarcat încă de la început, având libertatea de a-și alege echipa de Formula 1. Astfel, a început povestea britanicului la Mclaren.

La 18 ani, Lando a primit vestea că va face parte din noua eră McLaren, alături de spaniolul Carlos Sainz, cu care formează una dintre cele mai apreciate prietenii dintre piloții de Formula 1, cunoscută printre fani cu porecla „Carlando”. Lando a trecut de la rolul de ajutor pentru Fernando Alonso la locul său în monoposturile echipei Mclaren. Informația i-a fost comunicată în timp ce se afla la Monza, după o sesiune de antrenamente, în timp ce își împacheta lucrurile și se pregătea să cumpere o pungă cu dulciuri.

Deși McLaren era o echipă cunoscută pentru lipsa răbdării față de performanțele sub așteptări, Norris și-a arătat încrederea în echipa sa. Când a fost întrebat dacă îi era teamă să urmeze un drum similar piloților Stoffel Vandoorne, Kevin Magnussen sau Sergio Pérez, el a răspuns simplu: „Nu, pentru că… sunt mai bun!”.

În sezonul său de debut, Lando Norris a punctat constant, ajutându-și echipa să revină pe locul patru în clasamentul constructorilor din 2019, cea mai bună performanță din ultimii șapte ani. În sezonul din 2020, care a fost întârziat de pandemia de Covid-19, el a urcat pe prima poziție din podium la cursa de debut de la Austria. Lando și-a încheiat anul la doar opt puncte în urma lui Carlos Sainz, care s-a mutat între timp la Ferrari, unde a devenit coechipierul lui Charles Leclerc.

Chiar și alături de noul coechipier, Daniel Ricciardo, venit în 2021 pentru a-l înlocui pe Sainz, Norris s-a impus ca liderul echipei. El a obținut primul sau pole position la Sochi. În februarie 2022, McLaren i-a oferit un contract pe termen lung și l-a înlocuit pe Ricciardo cu Oscar Piastri pentru sezonul din 2023, consolidându-l pe britanic în rolul central al echipei, chiar și după un start dificil la Bahrain.