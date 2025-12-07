Lando Norris a câștigat primul titlu mondial în F1. Victorie pentru McLaren

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a câștigat duminică primul său titlu mondial în Formula 1, la finalul sezonului 2025, după Marele Premiu de la Abu Dhabi, pe circuitul Yas Marina. Cursa a fost câștigată de olandezul Max Verstappen (Red Bull), însă rezultatul a fost suficient pentru ca Norris să se consacre campion mondial.

Lando Norris, liderul clasamentului piloților înaintea ultimei etape, avea nevoie doar de un loc pe podium pentru a câștiga titlul, iar britanicul a terminat pe locul trei. Coechipierul său, australianul Oscar Piastri, a încheiat pe poziția secundă, demonstrând încă o dată performanța constantă a echipei McLaren.

Verstappen, care a revenit spectaculos după o primă parte de sezon mai slabă, a câștigat cursa, însă a rămas la două puncte în spatele lui Norris (423 de puncte față de 421). Piastri, care a condus clasamentul pentru mai mult de jumătate din sezon, a terminat pe locul trei cu 410 puncte, la 13 puncte în urma coechipierului său britanic.

În vârstă de 26 de ani, Norris a impresionat prin constanță pe tot parcursul sezonului, urcând de 18 ori pe podium în 24 de curse și câștigând șapte Mari Premii, la fel ca și Piastri. Verstappen a obținut opt victorii, însă rezultatele din prima parte a sezonului nu i-au permis să recupereze titlul mondial.

Cursa de la Abu Dhabi a început cu Verstappen în pole position, urmat de Piastri și Norris. În primele tururi, Piastri l-a depășit pe britanic și a pornit în urmărirea liderului, în timp ce Norris a trebuit să gestioneze presiunea Ferrari-ului lui Charles Leclerc. Cursa a fost relativ calmă, cu modificări în clasament determinate în principal de opririle la boxe.

Charles Leclerc a terminat pe locul patru, urmat de George Russell, Fernando Alonso, Esteban Ocon și Lewis Hamilton. În clasamentul constructorilor, McLaren-Mercedes a câștigat detașat, urmată de Mercedes și Red Bull.

Lando Norris (Marea Britanie) – 423 puncte

Max Verstappen (Olanda) – 421 puncte

Oscar Piastri (Australia) – 410 puncte

Constructori: