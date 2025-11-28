Sport

Lewis Hamilton nu regretă mutarea la Ferrari. Pilotul a declarat că 2025 a fost cel mai prost sezon

Pilotul de Formula 1, Lewis Hamilton, în vârstă de 40 de ani, a declarat joi, 27 noiembrie, că nu regretă mutarea la echipa Ferrari din acest an și a revenit cu o părere despre comentariile făcute anterior, în care spunea că nu așteaptă cu nerăbdare sezonul din 2026.

Lewis Hamilton nu își regretă mutarea la Ferrari după un sezon nereușit

Lewis Hamilton a pornit duminică din ultima poziție pe grila de start din Las Vegas și a terminat pe locul 10, dar a trecut pe poziția opt după ce mașinile Mclaren ale piloților Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificate. Pilotul britanic declarase anterior că 2025 a fost cel mai prost sezon al său și că nu așteaptă cu nerăbdare anul 2026, când sportul va intra într-o nouă eră a motoarelor și a regulilor.

„Cred că aș fi surprins dacă alți piloți ar fi entuziasmați de anul viitor la sfârșitul sezonului, pentru că, de obicei, nu mai ai prea multă energie”, a explicat Hamilton.

Joi, în Qatar, unde pilotul se află pentru următorul Grand Prix, Hamilton a recunoscut că au existat și aspecte pozitive în acest sezon, cum ar fi pasiunea echipei Ferrari.

Hamilton rămâne optimist în ciuda frustrărilor sezonului

Lewis Hamilton a explicat că declarațiile sale recente au fost făcute pe fondul frustrării, resimțită adesea la finalul curselor care nu au decurs bine pentru campionul mondial. Britanicul a declarat că așteaptă cu nerăbdare să petreacă timp cu familia sa și alte activități personale, menționând totodată entuziasmul pentru viitorul echipei.

Lewis Hamilton, pilot britanic de Formula 1

Sursă foto: Instagram

Întrebat dacă perspectiva sa s-ar schimba dacă mașina Ferrari ar avea performanțe mai bune în ultimele două curse, Hamilton a răspuns că nu. Pilotul a afirmat că este nerăbdător să vadă ce va construi echipa pentru anul viitor. Hamilton este considerat unul dintre cei mai buni piloți din istoria sportului, după ce a devenit de 7 ori Campion Mondial de Formula 1. Hamilton l-a înlocuit pe Carlos Sainz Jr. la Ferrari începând cu sezonul din 2025.

Ferrari, nicio cursă câștigată în sezonul din 2025

Ferrari nu a câștigat nicio cursă în acest sezon, fiind singura echipă din top 4 fără victorii, iar Lewis Hamilton nu a urcat niciodată pe podium de când s-a alăturat echipei în ianuarie.  Fostul pilot Mercede a declarat că ar fi semnat contractul chiar dacă ar fi știut cum se va desfășura sezonul.

Hamilton se află la 74 de puncte în spatele coechipierului său Charles Leclerc, care l-a depășit în 17 din cele 22 de Mari Premii și a obținut șapte podiumuri. Britanicul a spus că nu este îngrijorat de aceste rezultate și rămâne concentrat pe viitor.

 

