Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. „Nu vom mai auzi nimic despre el”

Michael Schumacher, fostul pilot de Formula 1, nu a mai apărut în public de la accidentul de schi petrecut acum 12 ani, iar familia a rămas foarte discretă în tot acest timp. Recent, jurnalistul care l-a intervievat în repetate rânduri a venit cu noi detalii despre starea sa de sănătate. „Se află într-o poziție confortabilă, atât cât se poate având în vedere starea sa de sănătate”, a spus acesta, potrivit The Sun.

Craig Scaraborough, jurnalist specializat în Formula 1 de peste 25 de ani și unul dintre puținii reporteri care l-au intervievat în repetate rânduri pe Michael Schumacher, a transmis un mesaj pe care mulți nu ar fi vrut să îl audă despre marele campion.

Jurnalistul a spus că a discutat cu „cineva foarte, foarte apropiat de Schumacher”, iar acea persoană i-a transmis că „nu vom mai auzi nimic despre el”.

„Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el (n.r.- de Michael Schumacher) și mi-a explicat că nu vom mai auzi nimic despre el. Se află într-o poziție confortabilă, atât cât se poate având în vedere starea sa de sănătate”, a spus acesta, potrivit The Sun.

Richard Hopkins, fost șef la echipa de Formula 1 Red Bull și apropiat al lui Michael Schumacher în anii săi de glorie, susține aceeași teorie.

„Nu am mai auzit nimic în ultima perioadă. Am înțeles că are un medic personal, un finlandez. Nu cred că-l vom mai vedea vreodată pe Michael. Mă simt destul de inconfortabil să vorbesc despre starea lui, având în vedere cât de secretoasă este familia sa, pe bună dreptate”, a spus acesta, potrivit sursei menționate anterior.

Richard Hopkins afrimă că își poate forma o părere, însă admite că nu este în acel „cerc închis”. „Nu sunt Jean Todt, nu sunt Ross Brawn, nu sunt Gerhard Berger, care-l vizitează pe Michael. Sunt departe de asta”, a continuat acesta.

El a adăugat: „Cred că și dacă erai cel mai bun prieten al lui Ross Brawn și-l întrebai cum se simte Michael, chiar dacă îi dădeai o grămadă de vin roșu bun, nu cred că ar fi spus ceva. E vorba despre respect. Așa vrea familia să fie. Cred că e corect”.