Michael Schumacher nu mai este imobilizat la pat, la 12 ani după accident

După 12 ani de luptă tăcută, Michael Schumacher a făcut progrese notabile în recuperarea sa. Fostul pilot de Formula 1, care a fost inițial imobilizat la pat, poate acum să se miște cu ajutor, informează The Sun,

La 12 ani de la tragic accidentul de schi care i-a marcat viața, legenda Formula 1, Michael Schumacher, nu mai este complet imobilizat la pat. Pilotul de 57 de ani, șapte ori campion mondial, continuă să primească îngrijiri constante din partea soției sale, Corinna, și a unei echipe medicale specializate.

Surse apropiate familiei susțin că Schumacher poate fi transportat acum într-un scaun cu rotile, ceea ce îi permite să se deplaseze prin proprietățile sale din Mallorca și din zona Lacului Geneva. Cu toate acestea, comunicarea rămâne limitată: „Înțelege unele dintre lucrurile care se întâmplă în jurul lui, dar probabil nu pe toate”, a declarat o sursă.

De la accidentul suferit în Alpii francezi în 2013, Schumacher nu a mai fost văzut public, alimentând speculații cu privire la starea sa de sănătate și capacitatea de comunicare. În ciuda zvonurilor, el nu a participat la nunta fiicei sale, Gina-Maria, din 2024.

Familia a fost protectoare cu viața sa privată: anul trecut, trei foști angajați ai familiei au fost condamnați pentru că au amenințat că vor publica fotografii din perioada în care Schumacher se afla în recuperare.

Recent, fiica sa a împărtășit o imagine rară a familiei înainte de accident, cu ocazia zilei de naștere a tatălui său, însoțită de mesajul emoționant: „Ce e mai bun pentru totdeauna. La mulți ani, tată.”

Acum 12 ani, viața lui Michael Schumacher atârna de un fir de ață, după un accident teribil pe pârtiile de schi. Legenda Formulei 1 a fost implicată într-un incident care i-a provocat răni cerebrale severe, punându-i sănătatea în pericol iminent.

Imediat după accident, Schumacher a primit îngrijiri medicale de top. Medicii l-au plasat într-o comă indusă, i-au scăzut temperatura corpului și au efectuat ore întregi de intervenții chirurgicale complexe la nivelul creierului, toate acestea pentru a-i salva viața.

Tragedia a avut loc în 2013, pe pârtiile Combe de Saulire din stațiunea exclusivistă Méribel, Franța, în timp ce se afla alături de fiul său, atunci în vârstă de 14 ani. Imaginile surprinse de camera de pe cască au arătat că Schumacher nu schia cu viteză excesivă; schiurile sale au lovit însă o piatră ascunsă sub zăpadă.

Impactul a fost devastator: fostul campion s-a catapultat aproximativ 3,5 metri și și-a lovit capul de o stâncă, spartă în două chiar de casca sa. Imediat a fost transportat cu elicopterul la spital, unde a suferit două operații de urgență pentru salvarea vieții.

Situația a fost atât de gravă încât familia a fost pregătită pentru cel mai rău scenariu. Inițial, medicii au avertizat că Schumacher ar putea rămâne în comă indusă cel puțin 48 de ore, timp necesar pentru ca organismul și creierul să înceapă să își revină.

Coma lui Michael Schumacher a durat, în cele din urmă, mai bine de opt luni. După ce și-a revenit în iunie 2014, fostul pilot a fost externat și dus acasă, la vila de pe malul Lacului Geneva, pentru a continua tratamentul. De atunci, soția sa, Corinna, împreună cu cercul său restrâns de prieteni, au păstrat un nivel de discreție aproape totală asupra stării sale de sănătate.

Publicațiile oficiale au oferit doar fragmente de informații. Se știa că Schumacher folosea un scaun cu rotile și că putea reacționa la stimuli din jur, dar detaliile exacte despre recuperarea sa au rămas extrem de limitate.

În 2019, au apărut informații conform cărora fostul campion urma să beneficieze de o terapie inovatoare cu celule stem, menită să stimuleze regenerarea și reconstrucția sistemului său nervos. Procedura urma să fie realizată de renumitul cardiolog francez Dr. Philippe Menasche, care îl operase anterior, prin transferul unor celule din inimă către creier.

După intervenția efectuată la Spitalul Georges Pompidou din Paris, s-a transmis că Schumacher era „conștient”, însă alte detalii despre evoluția sa au rămas neprecizate.