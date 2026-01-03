De ziua lui Michael Schumacher s-a scos la vânzare modelul Benetton B192-05, estimat la 8,5 milioane de euro

Septuplul campion mondial de Formula 1, Michael Schumacher, împlinește sâmbătă, 3 ianuarie, 57 de ani. De la teribilul accident de schi suferit în 29 decembrie 2013, viața fostului pilot german rămâne învăluită în mister, iar detalii despre starea sa de sănătate sunt extrem de limitate.

Michael Schumacher s-a născut în 1969 în Hurth, Germania, și a debutat în Formula 1 în 1991 la volanul unui monopost Jordan, în Marele Premiu al Belgiei. Primul său succes notabil a venit în 1992, când a câștigat la Spa-Francorchamps cu Benetton, prima dintre cele 91 de victorii care i-au definit cariera.

Schumacher a cucerit ulterior șapte titluri mondiale: 1994 și 1995 cu Benetton și 2000-2004 cu Ferrari, devenind un simbol al performanței și al excelenței în motorsport.

Accidentul la schi din 2013 i-a schimbat complet viața. Fostul pilot a fost transferat de urgență la un spital din Grenoble, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranian sever și hemoragie cerebrală. A rămas în comă până în iunie 2014 și ulterior a fost mutat la o unitate specializată din Lausanne, înainte de a fi dus la reședința sa din Gland, Elveția.

În prezent, el necesită îngrijire permanentă și nu mai poate comunica verbal, fiind în grija unui grup restrâns de îngrijitori, conform declarațiilor fanului Felix Gorner.

În paralel cu aniversarea sa, o piesă istorică a carierei sale a intrat în atenția colecționarilor: Benetton B192-05, monopostul cu care Schumacher a câștigat Marele Premiu al Belgiei în 1992, va fi scos la licitație în ianuarie 2026, într-o vânzare online organizată de Broad Arrow în Europa.

Această mașină, estimată la peste 8,5 milioane de euro, este considerată una dintre cele mai valoroase monoposturi de Formula 1 scoase vreodată la vânzare.

B192-05 a fost folosită exclusiv de Schumacher în cinci curse ale sezonului 1992 și a marcat un moment decisiv în cariera sa, oferindu-i prima victorie și consolidând traiectoria care avea să-l ducă la șapte titluri mondiale și 77 de tururi rapide în curse. Este, de asemenea, ultima mașină de Formula 1 cu cutie manuală în H care a câștigat un Grand Prix.

După retragerea din cursele F1, a fost păstrat de echipa Benetton și ulterior integrat în colecția Renault Classic din Enstone. În 2015 a fost achiziționat de LRS Formula, specializată în întreținerea monoposturilor din anii ’90 și 2000, și a beneficiat de restaurări complete, inclusiv revizia motorului și a șasiului, înainte de a fi pus în vânzare pentru colecționari.