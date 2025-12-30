Imagine postată de Mick Schumacher cu tatăl său, la 12 ani de la accidentul care le-a schimbat viața

În decembrie 2025 s-au împlinit 12 ani de la accidentul de schi suferit de Michael Schumacher, un eveniment care a pus capăt brusc uneia dintre cele mai strălucite cariere din istoria sportului și a schimbat definitiv viața fostului campion mondial de Formula 1. Pentru a marca acest moment, fiul său, Mick Schumacher, a publicat pe Instagram Story o fotografie de arhivă cu tatăl său, într-un gest discret de omagiu.

Imaginea face parte dintr-o serie de fotografii personale care au mai fost utilizate anterior de familia Schumacher, inclusiv în luna ianuarie, când Michael Schumacher a împlinit 55 de ani. Atunci, atât Mick, cât și sora sa, Gina Schumacher, au ales să transmită mesaje publice de afecțiune prin intermediul rețelelor sociale, păstrând însă aceeași linie de discreție care caracterizează familia de mai bine de un deceniu.

Michael Schumacher, de șapte ori campion mondial de Formula 1, nu a mai fost văzut în public de la accidentul suferit în decembrie 2013, în timpul unei vacanțe la schi în Alpii francezi. În urma unei căzături, fostul pilot s-a lovit cu capul de o stâncă și a suferit un traumatism cranian sever.

El a fost transportat de urgență la spital și plasat într-o comă indusă medical, starea sa fiind considerată critică în acea perioadă. De atunci, informațiile despre evoluția sa medicală au fost extrem de rare, familia alegând să limiteze strict comunicarea publică privind sănătatea sa.

Soția lui Michael Schumacher, Corinna, a fost principala persoană care a gestionat relația familiei cu spațiul public în anii care au urmat accidentului. Ea a subliniat în repetate rânduri importanța protejării intimității soțului său și a refuzat să ofere detalii medicale concrete.

Potrivit informațiilor apărute de-a lungul timpului în presa internațională, Michael Schumacher are nevoie de îngrijire permanentă, asigurată de familie și de profesioniști din domeniul medical. Cu toate acestea, natura exactă a stării sale de sănătate nu a fost niciodată detaliată public, la cererea expresă a familiei.

În omagiul publicat recent, Mick Schumacher a ales o fotografie din copilărie, în care apare alături de tatăl său. În imagine, amândoi poartă căști de curse, o trimitere simbolică la moștenirea sportivă a familiei.

Mesajul atașat a fost unul scurt și personal: „La mulți ani celui mai bun tată din lume. Te iubesc!”. Același mesaj a fost folosit și cu ocazia aniversării lui Michael Schumacher din luna ianuarie, când fostul campion a împlinit 55 de ani.

Mick Schumacher a concurat timp de două sezoane în Formula 1 pentru echipa Haas, iar în prezent își continuă cariera în competițiile de monoposturi din Statele Unite, în IndyCar Series.

În perioada de vârf a carierei sale, Michael Schumacher a stabilit recorduri care au redefinit Formula 1. El a câștigat cinci titluri mondiale consecutive cu Ferrari, între anii 2000 și 2004, performanță care a transformat echipa italiană într-o forță dominantă a sportului.

Relația dintre Schumacher și Ferrari a devenit una dintre cele mai emblematice colaborări din istoria motorsportului, iar succesul obținut în acea perioadă a contribuit decisiv la statutul său de legendă a Formulei 1.

Fostul șef al echipei Ferrari, Jean Todt, a avut o relație apropiată cu Michael Schumacher în perioada în care au lucrat împreună. În prezent, Todt este una dintre puținele persoane din afara familiei care au permisiunea de a-l vizita.

Într-un interviu acordat publicației italiene La Repubblica, Jean Todt a vorbit despre decizia familiei de a păstra discreția totală.

„Familia a decis să nu răspundă la întrebarea [despre sănătatea lui Schumacher], o alegere pe care o respect. Îi văd regulat, pe el și familia lui”, a declarat fostul oficial Ferrari.

Jean Todt a oferit, în ultimii ani, rarele declarații publice despre situația lui Michael Schumacher. În 2023, acesta a spus că fostul pilot „nu mai este” același om care domina pistele de Formula 1.

„Michael este aici, așa că nu-mi este dor de el”, a spus Todt. „Este diferit și este minunat ghidat de soția și copiii săi care îl protejează. Viața lui este diferită acum și am privilegiul de a împărtăși momente cu el. Asta e tot ce am de spus”.