Un film despre începutul carierei lui Michael Schumacher ar urma să fie lansat în acest an

Un film independent despre Michael Schumacher, de șapte ori campion mondial la Formula 1, ar urma să fie lansat până în octombrie 2026. Intitulat „Kaiserul”, proiectul este conceput ca un scurtmetraj de aproximativ 20 de minute și se concentrează pe originile pilotului german.

Proiectul, realizat cu un buget redus, este regizat de bulgarul Lubo Marinov și produs de studioul independent „Grey Universe Ltd”. Filmul își propune să redea începutul lui Michael Schumacher în lumea competitivă a Formulei 1.

Scurtmetrajul nu se va concentra pe numeroasele succese din carieră, ci va arăta cum pilotul a trecut de la anonimat la statutul de fenomen, înainte de a deveni celebru.

Filmul va prezenta primii pași ai pilotului german într-o mașină de Formula 1, întâlnirile care i-au lansat cariera și primele rivalități din mijlocul anilor 1990.

Producția se anunță o experiență captivantă pentru spectatori, însă lansarea va mai dura câteva luni, în condițiile în care nu are încă un distribuitor confirmat, iar trailerul este deja disponibil.

Michael Schumacher s-a născut în 1969, în Hurth, Germania, și a debutat în Formula 1 în 1991, la Marele Premiu al Belgiei, la volanul unui monopost Jordan. În 1992, a câștigat la Spa-Francorchamps pentru Benetton, aceasta fiind prima dintre cele 91 de victorii din carieră. Schumacher a câștigat șapte titluri mondiale, în 1994 și 1995 cu Benetton, respectiv între 2000 și 2004 cu Ferrari.

Accidentul la schi din 2013 i-a schimbat complet viața lui Schumacher. Fostul pilot a fost dus de urgență la un spital din Grenoble, unde medicii au stabilit că are un traumatism cranian sever și o hemoragie cerebrală. A rămas în comă până în iunie 2014, apoi a fost transferat la o unitate specializată din Lausanne și ulterior la reședința sa din Gland, Elveția.

În prezent, el are nevoie de îngrijire permanentă și nu mai poate comunica verbal, fiind asistat de un grup restrâns de îngrijitori.