Guvernul german a aprobat un pachet de măsuri fiscale menite să atenueze creșterea prețurilor la energie, în urma escaladării conflictului cu Iranul, după zile de negocieri tensionate în cadrul coaliției de guvernare, potrivit Wirtskhafts Woche.

După o săptămână marcată de dispute interne, liderii coaliției formate din CDU/CSU și SPD au ajuns la un acord privind măsuri temporare de sprijin pentru populație.

Negocierile s-au desfășurat pe parcursul întregului weekend, culminând cu o serie de decizii anunțate luni, 13 aprilie 2026.

Principala măsură vizează reducerea accizelor la carburanți.

Taxele pentru benzină și motorină vor fi diminuate cu aproximativ 17 cenți pe litru (brut), pentru o perioadă limitată de două luni.

Guvernul își exprimă așteptarea ca această reducere să fie transferată integral către consumatori, deși nu există garanții ferme în acest sens.

În paralel, angajații ar putea beneficia de o primă neimpozabilă de până la 1.000 de euro, acordată voluntar de angajatori. Pentru a compensa impactul bugetar al acestor măsuri, executivul intenționează să majoreze taxa pe tutun începând chiar din 2026.

Scumpirea energiei este legată direct de tensiunile geopolitice generate de conflictul cu Iranul, care a afectat piețele globale de petrol și gaze.

Situația amintește de efectele economice resimțite în Europa după războiul din Ucraina, când prețurile la combustibili au crescut semnificativ.

Potrivit Reuters, „prețurile petrolului au crescut pe fondul îngrijorărilor privind aprovizionarea globală”, ceea ce a pus presiune suplimentară asupra economiilor europene.

Înaintea acordului, coaliția germană a fost marcată de conflicte deschise între liderii politici. Ministrul economiei, Katherina Reiche (CDU), l-a criticat public pe ministrul de finanțe și vicecancelarul Lars Klingbeil (SPD), ceea ce a determinat intervenția cancelarului Friedrich Merz.

Negocierile finale au avut loc la Villa Borsig, o locație izolată din Berlin, aleasă pentru a facilita discuțiile. Interesant este că Reiche nu a fost inclusă în aceste consultări decisive, în timp ce ministrul sănătății, Nina Warken, a participat, deși nu face parte din comitetul de coaliție.

Liderul CSU, Markus Söder, a descris discuțiile drept intense, dar productive, subliniind că „a fost un weekend eficient”, chiar dacă nu lipsit de tensiuni.

Decizia privind reducerea taxelor la combustibili este una controversată. Experiența anterioară a Germaniei, în timpul crizei generate de războiul din Ucraina, a arătat că astfel de măsuri pot avea un impact limitat asupra prețurilor finale.

Criticii din SPD au subliniat că această măsură ar putea favoriza disproporționat proprietarii de vehicule mari și consumatoare de combustibil.

De asemenea, eficiența primei neimpozabile depinde exclusiv de decizia angajatorilor, ceea ce ridică semne de întrebare privind amploarea reală a beneficiilor pentru populație.

În plus, ideea introducerii unei taxe pe profiturile excepționale ale companiilor (așa-numita „windfall tax”) pare să fi fost abandonată, deși este analizată la nivelul Uniunii Europene.

Pe lângă măsurile imediate, coaliția a stabilit și repere pentru reforme viitoare:

un proiect de lege pentru finanțarea sistemului public de sănătate este programat pentru 29 aprilie 2026;

0 reformă fiscală destinată reducerii poverii asupra veniturilor mici și medii ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027

Cu toate acestea, detaliile concrete rămân neclare. Cancelarul Friedrich Merz a declarat că actualele decizii reprezintă „doar începutul” unui proces mai amplu de reformă.