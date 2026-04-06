Germania ar putea reduce prețul biletelor de tren, ca răspuns la costurile ridicate la energie și carburanți

Martin Burkert, liderul sindicatului feroviar german EVG, a cerut măsuri rapide pentru reducerea costurilor de transport suportate de populație, în contextul prețurilor ridicate la energie și carburanți. Potrivit acestuia, guvernul ar trebui să sprijine transportul feroviar prin ieftinirea biletului Deutschlandticket și a călătoriilor pe distanțe lungi cu trenul.

Burkert a declarat că politicienii ar trebui să folosească Deutsche Bahn, companie aflată în proprietatea statului, ca instrument de sprijin pentru consumatori, în loc să lase companiile petroliere să dicteze evoluția prețurilor. El a propus o reducere temporară de 30% pentru Deutschlandticket și scăderi de până la 50% pentru biletele de tren pe distanțe lungi.

În prezent, Deutschlandticket costă 63 de euro pe lună, iar o reducere de 30% ar însemna aproape 20 de euro economisiți lunar pentru cei aproximativ 14 milioane de posesori ai abonamentului. Guvernul federal și landurile finanțează acest bilet, alături de veniturile obținute din vânzarea lui.

O astfel de decizie ar putea reaprinde disputa privind finanțarea programului, deoarece în ultimii ani nici autoritățile federale, nici cele regionale nu au acceptat majorarea fondurilor alocate, iar prețul abonamentului a crescut treptat cu 14 euro de la lansarea sa, în mai 2023. În prezent, guvernul federal și landurile contribuie fiecare cu câte 1,5 miliarde de euro anual pentru susținerea Deutschlandticket.

De asemenea, din cauza diferențelor de preț în funcție de rută și de momentul rezervării, impactul unei reduceri pentru călătoriile pe distanțe lungi ar varia considerabil. Totuși, tarifele mai mici ar putea stimula semnificativ cererea pentru transportul feroviar.

Rămâne neclar cine ar urma să suporte costurile unei astfel de reduceri. Deutsche Bahn este puțin probabil să susțină ideea, în condițiile în care grupul a raportat pierderi de aproximativ 2,3 miliarde de euro în 2025, cu circa o jumătate de miliard mai mult decât în anul precedent.

Deși divizia de transport pe distanțe lungi a înregistrat un profit operațional de 45 de milioane de euro înainte de dobânzi și taxe, rezultatul a rămas sub așteptări. Directorul general Evelyn Palla a anunțat deja un program de restructurare pentru această divizie.