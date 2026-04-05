Vacanța de Paște cu trenul. CFR va suplimenta numărul de vagoane și va aplica reduceri de 10% la biletele dus-întors

În perioada Paștelui, CFR Călători va introduce măsuri speciale pentru a face față fluxului crescut de pasageri, în contextul deplasărilor masive către principalele orașe din țară. Reprezentanții companiei feroviare au anunțat că vor utiliza la maximum capacitatea disponibilă de transport, încercând să evite supraaglomerarea trenurilor în zilele de vârf.

Potrivit operatorului feroviar, în zilele cu trafic intens vor fi introduse vagoane suplimentare pe cele mai solicitate rute, în special pe cele care leagă Bucureștiul de marile centre urbane din țară. Decizia va fi luată în funcție de cererea de transport și de materialul rulant disponibil.

Reprezentanții companiei îi îndeamnă pe călători să își planifice din timp deplasările, evidențiind că achiziționarea biletelor în avans ajută la o distribuire mai eficientă a locurilor disponibile.

„Pentru a avea o predictibilitate a cererii de transport și pentru a ne putea adapta cât mai bine capacitatea de transport la fluxul de călători prognozat, recomandăm pasagerilor să își planifice din timp deplasările și să achiziționeze biletele în avans.

De asemenea, pentru a evita supraaglomerarea trenurilor de la orele de vârf, recomandăm utilizarea tuturor trenurilor disponibile într-o zi de circulație. Achizițiile online pot fi făcute până la ora de plecare a trenului din stație, în funcție de locurile disponibile”, au anunțat reprezentanții CFR Călători.

Pe lângă măsurile de suplimentare a capacității de transport, reprezentanții companiei au atras atenția că pasagerii vor putea profita de anumite reduceri. Astfel, biletele dus-întors au o reducere de 10%, iar cele cumpărate în avans vor avea discounturi de până la 10%, indiferent de modalitatea de achiziție.

Biletele pot fi cumpărate online, prin aplicația mobilă, de la automatele din gări sau de la casele de bilete și agențiile de voiaj. În plus, compania acordă în continuare facilități și reduceri pentru anumite categorii de călători, conform legislației în vigoare.

Pentru a evita situațiile neplăcute, reprezentanții CFR Călători le recomandă pasagerilor să se asigure că dețin un bilet valabil înainte de urcarea în tren, în caz contrar existând riscul aplicării unor taxe suplimentare sau amenzi.

Cei interesați pot verifica în timp real informațiile despre circulația trenurilor prin aplicațiile și serviciile puse la dispoziție de companie, inclusiv telefonic sau online, astfel încât să își poată planifica mai eficient călătoria.

Măsurile vin în contextul în care perioada Paștelui generează, în fiecare an, un volum ridicat de deplasări la nivel național.