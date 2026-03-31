Românii nu mai sunt dispuși să plătească sume mari vacanța de Paști

Mai sunt câteva zile până la Paști, însă, contrar așteptărilor hotelierilor, românii nu se înghesuie să își facă rezervări pentru vacanța din acest an. Deși susțin că nu au majorat tarifele de cazare, proprietarii hotelurilor și pensiunilor se confruntă cu o cerere scăzută în această primăvară. Oana Baici administrează o unitate de cazare din Bucovina și susține că românii fac pasul înapoi din cauza valului de scumpiri și a situației economice.

„Nu avem plin până acum. E loc de mai bine, dar sperăm că vor veni mai mulți turiști în următoarea perioadă. Totul e mai scump, dar noi nu am crescut tarifele de cazare. (…) Oamenii sunt speriați de situația economică”, ne-a spus ea

Aceeași tendință este observată și în alte zone turistice.

„Noi am deschis (n.r. pensiunea) în urmă cu 16 ani și tot timpul am avut turiști de sărbători, dar în acest an se simte că e mult mai slăbuț. Nu pot să spun exact din ce cauză. Prețurile sunt aceleași, dar cererea e scăzută. Bineînțeles că ne așteptăm să se schimbe situația până de Paște”, ne-a spus Cosmin, proprietarul unei pensiuni din județul Cluj.

Pe lângă factorii economici, hotelierii semnalează și o schimbare în modul în care românii își planifică vacanțele, mulți preferând să aștepte până în ultima săptămână înainte de Paști pentru a lua o decizie, ceea ce face dificilă estimarea gradului de ocupare și organizarea eficientă a unităților de cazare.

În plus, costurile mai mari pentru combustibil, alimente și servicii, resimțite în întreaga economie, îi determină pe turiști să caute alternative mai ieftine sau să reducă durata șederii, afectând astfel veniturile celor din turism.

Deși hotelierii speră ca apropierea sărbătorilor pascale să aducă o creștere a cererii, realitatea de până acum arată că românii se gândesc de două ori înainte de a face o rezervare.

De exemplu, pentru un sejur de trei nopți la o unitate de cazare de patru stele din Gura Humorului, turiștii pot alege între mai multe tipuri de camere, cu tarife diferite: pentru o cameră matrimonială, prețul este de 2.975 de lei de persoană, pentru o garsonieră de două persoane, 3.145 de lei pe adult, iar pentru un apartament cu ocupare dublă, 3.230 de lei de persoană. Copiii sub 10 ani beneficiază de cazare gratuită, în timp ce cei între 10 și 15 ani plătesc 50% din tarif.

Sejurul include cazare de tip demipensiune cu mic dejun și cină tradițională tip bufet, precum și o cină festivă de Paște cu preparate autentice. Atmosfera este completată de un program artistic, dar și de activități pentru copii, precum atelierul de încondeiat ouă și vânătoarea de ouă.

Vacanța din acest an se desfășoară în funcție de confesiune și cuprinde mai multe zile libere consecutive. Pentru catolici, vacanța de Paște cuprinde trei zile libere: Vinerea Mare, pe 3 aprilie, Paștele, pe 5 aprilie, și a doua zi de Paști, pe 6 aprilie. În cazul ortodocșilor, zilele libere sunt următoarele: