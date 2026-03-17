Zilele libere de Paște 2026 nu sunt pentru toți angajații. Ce condiții trebuie îndeplinite

Sărbătorile pascale din 2026 aduc mai multe zile nelucrătoare pentru angajații din România, însă acestea nu sunt acordate automat tuturor salariaților, ci depind de religia fiecăruia, potrivit Codului Muncii.

Cine beneficiază de zilele libere de Paște

Conform legislației, există două zile libere legale acordate cu ocazia Paștelui, însă acestea se aplică doar angajaților care aparțin cultului religios care sărbătorește în acea perioadă.

Pentru salariații ortodocși, Vinerea Mare din 2026 cade pe 10 aprilie și este inclusă în lista sărbătorilor legale. Prima și a doua zi de Paște, pe 12 și 13 aprilie, completează perioada liberă. În acest mod, majoritatea angajaților beneficiază de o minivacanță de patru zile, deoarece ziua de vineri este urmată de weekend și de a doua zi de Paște.

În România, Paștele este celebrat în funcție de două calendare diferite, motiv pentru care anumite culte, precum cel catolic sau protestant, marchează această sărbătoare la alte date.

În aceste situații, angajații care aparțin acestor culte pot primi liber în zilele aferente propriei sărbători religioase, dacă prezintă dovada apartenenței. De exemplu, în 2026, Vinerea Mare catolică este pe 3 aprilie, iar salariații catolici pot beneficia de zi liberă atunci.

Zile libere 2026.

Lista zilelor libere pentru Paștele ortodox

Acordarea zilelor nelucrătoare este, așadar, legată direct de cultul religios al fiecărui angajat. Pentru cei care sărbătoresc Paștele ortodox, zilele stabilite prin lege sunt:

  • 10 aprilie 2026 – Vinerea Mare
  • 12 aprilie 2026 – prima zi de Paște
  • 13 aprilie 2026 – a doua zi de Paște

Aceste zile sunt considerate sărbători legale, iar salariații care lucrează în aceste perioade trebuie să fie compensați fie prin timp liber acordat ulterior, fie printr-un spor salarial, conform Codului muncii.

Ce obligații au angajatorii

Dacă angajații sunt chemați la muncă în zilele de sărbătoare legală, angajatorii au obligația de a le oferi compensații. Acestea pot însemna acordarea unei zile libere în termen de 30 de zile sau, dacă acest lucru nu este posibil, plata unui spor de cel puțin 100% din salariul de bază.

În cazul în care aceste prevederi nu sunt respectate, angajatorii pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Aceleași reguli se aplică și în situațiile în care munca prestată în zilele de sărbătoare nu este compensată corespunzător.

Și în anul 2025, zilele libere de Paște au format o perioadă similară de repaus. Vinerea Mare a fost pe 18 aprilie, urmată de duminica Paștelui Ortodox pe 20 aprilie și de a doua zi de Paște pe 21 aprilie. Astfel, angajații au beneficiat și atunci de o minivacanță de patru zile.

