Zile libere speciale în 2026: căsătorie, naștere copil, deces

În 2026, salariații din România beneficiază de mai multe zile libere, inclusiv sărbători legale, evenimente familiale și zile pentru donarea de sânge sau concediu paternal. Care sunt drepturile prevăzute de Codul Muncii.

Salariații din România beneficiază în 2026 de zile libere stabilite prin Codul Muncii, conform articolului 139. Printre cele rămase se mai numără Vinerea Mare, care cade pe 10 aprilie. De asemenea, a doua zi de Paște, pe 13 aprilie, va fi liberă pentru credincioși.

Rusaliile sunt marcate prin prima și a doua zi de sărbătoare religioasă, iar în 2026, a doua zi de Rusalii coincide cu 1 iunie, care este și Ziua Copilului. Alte zile legale nelucrătoare includ 1 mai - Ziua Muncii, 15 august - Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie - Sfântul Andrei, 1 decembrie - Ziua Națională a României și Crăciunul pe 25 și 26 decembrie. Acordarea acestor zile se face de către angajator.

Codul Muncii prevede și zile libere pentru evenimente deosebite în familie. Conform articolelor 143 și 152, acestea se acordă pentru evenimente precum căsătoria salariatului, căsătoria unui copil, nașterea unui copil pentru tată sau decesul membrilor apropiați ai familiei.

Alte situații pot fi stabilite prin contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern al angajatorului. Aceste zile libere sunt plătite și nu se includ în durata concediului de odihnă, iar drepturile salariale nu sunt afectate. În unele unități, de exemplu, se acordă zi liberă tuturor femeilor pe 8 martie.

Salariații care donează sânge au dreptul, la cerere, la o zi liberă în ziua donării, potrivit HG nr. 1364/2006. Actul normativ nu prevede plata acestei zile, iar angajatorul poate decide dacă aceasta se acordă ca zi de concediu fără plată sau ca zi liberă plătită. Documentele justificative emise de centrul de donare trebuie depuse după efectuarea procedurii.

Tatăl copilului nou-născut poate beneficia de 10 zile lucrătoare de concediu paternal plătit, conform Legii 210/1999. Dacă tatăl a absolvit cursul de puericultură, durata concediului crește cu 5 zile pentru fiecare copil. Cererea se depune la angajator în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, justificată cu certificatul de naștere. În perioada concediului paternal, contractul de muncă se suspendă conform Codului Muncii.