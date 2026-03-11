Social

Zile libere speciale în 2026: căsătorie, naștere copil, deces

Comentează știrea
Zile libere speciale în 2026: căsătorie, naștere copil, decesZile libere 2026. Sursa foto: colaj EVZ
Din cuprinsul articolului

În 2026, salariații din România beneficiază de mai multe zile libere, inclusiv sărbători legale, evenimente familiale și zile pentru donarea de sânge sau concediu paternal. Care sunt drepturile prevăzute de Codul Muncii.

Ce zile libere mai primesc angajații pentru sărbători legale în 2026

Salariații din România beneficiază în 2026 de zile libere stabilite prin Codul Muncii, conform articolului 139. Printre cele rămase se mai numără Vinerea Mare, care cade pe 10 aprilie. De asemenea, a doua zi de Paște, pe 13 aprilie, va fi liberă pentru credincioși.

Rusaliile sunt marcate prin prima și a doua zi de sărbătoare religioasă, iar în 2026, a doua zi de Rusalii coincide cu 1 iunie, care este și Ziua Copilului. Alte zile legale nelucrătoare includ 1 mai - Ziua Muncii, 15 august - Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie - Sfântul Andrei, 1 decembrie - Ziua Națională a României și Crăciunul pe 25 și 26 decembrie. Acordarea acestor zile se face de către angajator.

Angajații pot beneficia de zile libere pentru evenimente familiale în 2026

Codul Muncii prevede și zile libere pentru evenimente deosebite în familie. Conform articolelor 143 și 152, acestea se acordă pentru evenimente precum căsătoria salariatului, căsătoria unui copil, nașterea unui copil pentru tată sau decesul membrilor apropiați ai familiei.

Mickey Rourke a decăzut complet. Actorul a ajuns să fie evacuat din locuință
Mickey Rourke a decăzut complet. Actorul a ajuns să fie evacuat din locuință
Mojtaba Khamenei, rănit serios la picioare. Fiul președintelui Pezeshkian susține că Mojtaba Khamenei e „nevătămat”. SUA avertizează Iranul cu privire la minarea Strâmtorii Ormuz. Live text
Mojtaba Khamenei, rănit serios la picioare. Fiul președintelui Pezeshkian susține că Mojtaba Khamenei e „nevătămat”. SUA avertizează Iranul cu privire la minarea Strâmtorii Ormuz. Live text
Zile libere părinți

Zile libere părinți. Sursa foto: arhivă EVZ

Alte situații pot fi stabilite prin contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern al angajatorului. Aceste zile libere sunt plătite și nu se includ în durata concediului de odihnă, iar drepturile salariale nu sunt afectate. În unele unități, de exemplu, se acordă zi liberă tuturor femeilor pe 8 martie.

Zile libere pentru donarea de sânge și concediu paternal

Salariații care donează sânge au dreptul, la cerere, la o zi liberă în ziua donării, potrivit HG nr. 1364/2006. Actul normativ nu prevede plata acestei zile, iar angajatorul poate decide dacă aceasta se acordă ca zi de concediu fără plată sau ca zi liberă plătită. Documentele justificative emise de centrul de donare trebuie depuse după efectuarea procedurii.

Tatăl copilului nou-născut poate beneficia de 10 zile lucrătoare de concediu paternal plătit, conform Legii 210/1999. Dacă tatăl a absolvit cursul de puericultură, durata concediului crește cu 5 zile pentru fiecare copil. Cererea se depune la angajator în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, justificată cu certificatul de naștere. În perioada concediului paternal, contractul de muncă se suspendă conform Codului Muncii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:57 - Mickey Rourke a decăzut complet. Actorul a ajuns să fie evacuat din locuință
09:51 - Viitorul PDF-urilor e incert. AI cere formate mai ușor de citit
09:47 - Mojtaba Khamenei, rănit serios la picioare. Fiul președintelui Pezeshkian susține că Mojtaba Khamenei e „nevătămat”. ...
09:39 - Forbes 2026: Elon Musk, cea mai bogat om din istorie, cu o avere de 839 miliarde de dolari. Donald Trump e și el incl...
09:34 - Una dintre fotbalistele echipei naționale a Iranului a renunțat la viza umanitară și pleacă din Australia: Respectăm ...
09:28 - Marea problemă a lui Nicușor Dan: Dacă termină mandatul, nu dacă îl ia pe al doilea

HAI România!

Zeci de ani de când serviciile secrete din România primau informații despre armele nucleare ale Iranului
Zeci de ani de când serviciile secrete din România primau informații despre armele nucleare ale Iranului
Atacul terorist - pericolul cel mai mare pentru România venit din Orientul Mijlociu
Atacul terorist - pericolul cel mai mare pentru România venit din Orientul Mijlociu
Nicușor se teme de spioni 6
Nicușor se teme de spioni 6

Proiecte speciale