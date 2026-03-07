Concediul de paternitate în 2026: drepturi, condiții și indemnizație. Ghid complet pentru viitorii părinți

Tăticii care urmează să își întâmpine copilul pot opta pentru concediul de paternitate, un drept care le permite să fie alături de nou-născut în primele zile de viață. Conform legislației în vigoare, concediul se poate acorda în termen de maximum opt săptămâni de la naștere, pe baza unei cereri scrise adresate angajatorului.

Pentru a beneficia de acest concediu, tatăl trebuie să aibă calitatea de lucrător activ în câmpul muncii, indiferent de starea civilă, și poate fi tată biologic sau adoptiv.

Concediul se acordă indiferent de vechimea în muncă și se aplică angajaților cu contract de muncă, sportivilor profesioniști, directorilor și demnitarilor publici, polițiștilor și cadrelor militare, precum și funcționarilor cu statut special din administrația penitenciarelor.

Cererea pentru concediul de paternitate se depune împreună cu o copie a certificatului de naștere al copilului și, dacă se dorește prelungirea concediului de la 10 la 15 zile, copia atestatului de absolvire a unui curs de puericultură. Dosarul trebuie predat angajatorului sau departamentului de Resurse Umane în maximum opt săptămâni de la nașterea copilului. Nerespectarea acestor pași poate fi contestată la ITM, iar angajatorul riscă o amendă între 4.000 și 8.000 de lei.

Durata standard a concediului de paternitate este de 10 zile lucrătoare. Participarea la un curs de puericultură, în urma căruia se obține un atestat, permite prelungirea concediului cu încă cinci zile lucrătoare. Astfel, pentru fiecare copil nou-născut, tatăl poate beneficia de 15 zile lucrătoare de concediu. Cursurile pot fi urmate gratuit în spitale, clinici, ONG-uri sau online. Atestatul obținut este valabil și pentru viitorii copii.

Periodic, Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Vodă din Iași organizează astfel de cursuri.

„Este recomandată participarea ambilor viitori părinți, informațiile fiind de mare interes, primite direct de la sursă (echipa multidisciplinară), cu caracter practic. Durata cursului este de aproximativ 3 ore, la final tații primind certificatul de participare, care garantează 5 zile de concediu parental în plus, pe lângă cele 10 prevăzute prin lege. Sunteți rugați să aveți asupra dumneavoastră actele de identitate și să pregătiți o listă cu întrebări la care vă vor răspunde speakerii echipei”, se arată pe pagina de Facebook.

Indemnizația de paternitate este egală cu salariul corespunzător perioadei de concediu și se plătește de angajator, care își recuperează ulterior sumele de la CNASS. Plata include contribuțiile sociale și impozitul pe venit, iar concediul se adaugă la vechimea în muncă. Pe perioada concediului, contractul individual de muncă este suspendat, dar angajatorul nu poate concedia salariatul decât în cazuri extreme, cum ar fi reorganizarea judiciară sau falimentul.

În situația în care mama copilului moare în timpul nașterii sau în perioada lăuziei, tatăl poate prelua restul concediului de maternitate neefectuat, primind indemnizația aferentă.

Este important de menționat că acest tip de concediul nu trebuie confundat cu cel de creștere a copilului sau cu zilele libere speciale pentru evenimente familiale. Concediul de creștere a copilului are reguli diferite și poate fi luat pentru o perioadă mai lungă, iar zilele libere pentru nașterea copilului sunt acordate separat și nu pot înlocui concediul de paternitate.