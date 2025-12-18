Europa, campioană la concediul maternal. Cum tratează alte țări mamele după naștere

În timp ce statele europene oferă unele dintre cele mai lungi și mai bine reglementate concedii de maternitate și parentale din lume, situația diferă radical în alte regiuni. Europa se află în topul mondial în ceea ce privește concediul maternal, atât ca durată, cât și ca nivel de protecție socială. În numeroase state europene, mamele beneficiază de concedii plătite extinse, care includ perioade prenatale și postnatale bine definite, menite să asigure atât recuperarea după naștere, cât și îngrijirea copilului în primele luni de viață. Însă, în alte state situația diferă,iar modul în care sunt sprijinite mamele variază semnificativ de la o țară la alta.

Drepturile privind concediul de maternitate în Uniunea Europeană sunt reglementate inițial prin Directiva din 1992 privind lucrătoarele însărcinate, care stabilește o durată minimă de 14 săptămâni, inclusiv două săptămâni obligatorii înainte și/sau după naștere, precum și un concediu plătit conform legislației naționale. , Directiva privind echilibrul între viața profesională și viața privată, intrată în vigoare la 1 august 2019, a introdus un drept la două săptămâni de concediu de paternitate, fără a fi condiționat de vechimea în muncă sau de durata serviciului, iar statele membre aveau termen până la 2 august 2022 pentru a transpune directivele în legislația națională.

State precum Belgia, Cipru sau Suedia au modificat recent legislația privind concediile, extinzând zilele sau săptămânile disponibile și introducând noi posibilități de transfer între părinți sau alte persoane care asigură îngrijirea copilului. Alte țări, precum Germania, Finlanda sau Portugalia, au reformulat drepturile tradiționale de maternitate și paternitate într-un cadru generic de concediu parental, adaptat la nevoile familiilor și la reglementările europene, reflectând astfel diversitatea aplicării legislației în întreaga Uniune, potrivit europarl.europa.eu.

Bulgaria oferă cel mai lung concediu de maternitate din lume, cu 410 zile disponibile pentru noile mame, echivalentul a aproximativ 58,6 săptămâni, plătite în proporție de 90% din salariul obișnuit. Codul muncii din țară consolidează acest drept, asigurând familiilor sprijinul necesar pe perioada absenței de la locul de muncă, în timp ce sistemul complex de securitate socială reglementează strict orele de lucru și include perioade obligatorii de odihnă.

Suedia ocupă poziția a doua în clasamentul mondial privind concediul de maternitate, cu 390 de zile de concediu plătit pentru fiecare copil. Politica suedeză garantează atât mamei, cât și tatălui, plata a 80% din salariul de bază pe durata concediului.

Canada oferă un sistem flexibil de concediu parental de până la 365 de zile, care acoperă 55% din salariul părintelui. Părinții pot alege între o variantă extinsă de 18 luni cu 33% din salariu sau o variantă mai scurtă de 12 luni cu 55% din venit, permițând fiecărei familii să adapteze perioada de absență în funcție de nevoile lor individuale.

Norvegia oferă între 343 și 343 de zile de concediu parental plătit, cu opțiuni între 49 de săptămâni la 100% din salariu sau 59 de săptămâni la 80% din salariu, ambele putând fi împărțite între părinți. În Regatul Unit, concediul de maternitate poate dura până la 52 de săptămâni, primele șase săptămâni fiind plătite la 90% din salariul de bază, iar următoarele 33 de săptămâni la o sumă fixă proporțională cu câștigul mediu săptămânal, în timp ce tații sau partenerii au dreptul la două săptămâni de concediu de paternitate plătit.

Slovacia oferă un concediu maternal de 37 de săptămâni plătit cu 75% din salariul de bază, în timp ce tații beneficiază de până la 28 de săptămâni de concediu de paternitate plătit integral. Croația și Cehia oferă, de asemenea, condiții generoase pentru noile familii, cu concediu matern de 28 de săptămâni plătit integral în Croația și 28 de săptămâni plătit cu 70% din salariu în Cehia, prelungibil în caz de naștere multiplă.

În paralel, Noua Zeelandă pune la dispoziție 26 de săptămâni de concediu parental împărțit între părinți, iar Grecia garantează 17 săptămâni de concediu matern plătit integral și 26 de săptămâni suplimentare la o rată redusă, oferind taților posibilitatea de a beneficia de până la 14 zile de concediu de paternitate plătit.

În timpul concediului de maternitate, stabilitatea financiară este esențială pentru familiile cu copii mici, iar mai multe țări oferă plata integrală a salariului pentru această perioadă. Printre acestea se numără Austria, Chile, Costa Rica, Croația, Estonia, Germania, Israel, Lituania, Mexic, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovenia și Spania, unde angajatele primesc 100% din salariul lor obișnuit pe durata concediului. Acest nivel ridicat de sprijin financiar permite noilor mame să se concentreze pe îngrijirea copilului fără presiunea economică a pierderii veniturilor.

Norvegia și Franța oferă 96% din salariu în perioada concediului matern, iar Bulgaria asigură 90% din plata obișnuită. Astfel, angajatele din aceste țări beneficiază nu doar de timp extins pentru creșterea copilului, ci și de o siguranță financiară semnificativă pe întreaga durată a concediului.

România oferă mai multe tipuri de concedii pentru părinți, inclusiv maternitate, paternitate și concediu parental, pentru a sprijini echilibrul dintre viața profesională și cea familială. Mamele beneficiază de 126 de zile de concediu de maternitate, împărțite în 63 de zile prenatale și 63 de zile postnatale, plătite integral cu 85% din media veniturilor brute pe ultimele șase luni.

Părinții pot accesa, după perioada de maternitate, până la doi ani de concediu parental plătit, extins la trei ani pentru copiii cu dizabilități, iar părinții sunt încurajați să împartă timpul liber, cu obligația ca celălalt părinte să ia cel puțin o lună. Legislația prevede dreptul la reducerea programului de muncă sau aranjamente flexibile și interzice concedierea în timpul sau în primele șase luni după concediul parental.