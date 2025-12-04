Bucurie într-o familie din Republica Moldova. A venit pe lume al 14-lea copil, iar mama este și bunică a cinci nepoți

Republica Moldova. Bucurie fără margini într-o familie din Republica Moldova. La Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău a venit pe lume o fetiță perfect sănătoasă, fiind al 14-lea copil dintr-o familie numeroasă din raionul Anenii Noi. Nou-născuta, care cântărește aproape 3,8 kilograme și poartă deja numele Nelly, a văzut lumina zilei printr-o operație cezariană complexă, asistată de o echipă medicală întreagă.

Medicii descriu intervenția drept una delicată, având în vedere istoricul matern bogat. Sarcinile multiple presupun riscuri crescute, iar placenta, expusă de multe ori, poate genera hemoragii neprevăzute.

„Medicii spun că asemenea sarcini sunt oricum cu risc, având în vedere că placenta a fost expusă de mai multe ori și că pot surveni, în orice moment, hemoragii. În acest caz, a fost o hemoragie ușoară, scurtă, nu foarte complicată, dar totuși a fost o cezariană complexă, care a necesitat o echipă întreagă. Echipa a dat dovadă de profesionalism înalt, dedicație și iscusință în tot ceea ce fac medicii în cadrul secțiilor obstetricale de la Spitalul „Gheorghe Paladi”. În fond, a fost o naștere ușoară, iar mama se simte bine și este deja în mișcare”, a declarat purtătoarea de cuvânt a maternității, Ana Ursu.

Nașterea micuței Nelly nu reprezintă doar un eveniment medical, ci și o mare sărbătoare în familia din Anenii Noi, care numără acum 14 copii. Iar bucuria este și mai mare, pentru că proaspăta mamă, la cei 48 de ani ai săi, este și bunică de cinci ori. O viață plină, o casă plină și o inimă care pare să se extindă cu fiecare copil.

Reprezentanții spitalului explică faptul că asemenea cazuri sunt tot mai rare. Deși există nașteri multiple și femei care nasc pentru a patra, a cincea sau chiar a zecea oară, 14 copii reprezintă o excepție care aduce admirație și emoție.

„Potrivit reprezentanților spitalului, cazurile de acest fel sunt rare. Nașterile cu trei sau mai mulți copii sunt mai puțin frecvente, iar nașterile la femei care au deja mai mulți copii reprezintă o raritate.

„Deși în cadrul instituției noastre, în acest an, au fost nașteri multiple, inclusiv la femei care au născut de mai multe ori – al patrulea, al cincilea sau chiar al zecelea copil, asemenea situații rămân o raritate și o bucurie pentru instituție. Evident, implicarea echipei medicale este considerabilă în astfel de cazuri”, a precizat purtătoarea de cuvânt.

Medicii menționează că nu există o statistică strictă privind vârsta femeilor care aleg să aibă foarte mulți copii. Unele mame de 35 de ani aveau deja șapte copii. Totul depinde de dorința părinților și de contextul familial.

Statistica oficială arată că, în 2024, 70 de copii au fost aduși pe lume de femei care au peste 45 de ani. De asemenea, doar 14 la sută din familiile din Republica Moldova au trei sau mai mulți copii.