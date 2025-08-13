Social Concediu pentru creșterea copilului 2025. Ghid complet pentru părinți







Pentru a beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului în 2025, părinții trebuie să depună un dosar la primăria de domiciliu sau reședință. Documentația trebuie să includă atât acte generale, valabile pentru toți solicitanții, cât și documente specifice, în funcție de sursa veniturilor realizate înainte de nașterea copilului. Dosarul poate fi depus cu până la 30 de zile înainte de suspendarea activității sau în termen de 60 de zile de la finalul concediului de maternitate.

Pentru a putea beneficia de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului, părinții trebuie să fi realizat venituri impozabile cel puțin 12 luni în ultimii doi ani înainte de nașterea copilului. Aceste venituri pot proveni din salarii, activități independente, drepturi de autor sau activități agricole și piscicole, conform legislației fiscale în vigoare.

Pentru completarea perioadei de 12 luni eligibile, se acceptă și anumite perioade asimilate, cum ar fi șomajul, concediile medicale (cu excepția concediului prenatal), concediul fără plată pentru creșterea copilului sau perioadele dintre cicluri de învățământ universitar.

În plus, solicitantul trebuie să fie cetățean român, străin sau apatrid, să aibă domiciliul sau reședința în România și să locuiască împreună cu copilul pentru care solicită drepturile. ANPIS acceptă o absență temporară de până la șase luni pe an dacă părintele și copilul își stabilesc reședința în străinătate, precum și în cazul în care solicitantul însoțește un soț aflat în misiune.

Dosarul pentru indemnizația de creștere a copilului se depune la primăria locală, în copie, originalele fiind prezentate pentru validare. Termenul pentru depunerea dosarului este flexibil și poate fi respectat înainte de suspendarea activității, în cel mult 60 de zile de la încheierea concediului de maternitate sau în decurs de 60 de zile de la data adopției ori instituirii tutelei.

Documentele necesare diferă în funcție de sursa veniturilor, dar există un set comun obligatoriu pentru toți solicitanții.

Acesta include cererea tip semnată de ambii părinți, actele de identitate, certificatul de naștere al copilului, certificatul de căsătorie sau livretul de familie, adeverința privind concediul de maternitate, dovada contului bancar și declarațiile pentru protecția datelor personale.

Solicitanții cu venituri din salarii trebuie să prezinte adeverință de la angajator, care să confirme realizarea veniturilor în ultimii doi ani, perioadele concediului de maternitate și suspendarea activității profesionale.

Cei cu venituri din drepturi de autor sau profesii liberale trebuie să depună declarația unică și adeverințe fiscale, iar PFA-urile trebuie să includă rezoluția de suspendare a activității și declarații suplimentare.

Studenții care urmează cursuri de zi sunt obligați să depună la dosar o adeverință de frecvență și, dacă este cazul, documente justificative de la ANAF.

Indemnizația pentru creșterea copilului se acordă lunar, între 8 și 25 ale lunii, pentru luna precedentă, prin mandat poștal sau transfer bancar, prin intermediul agențiilor teritoriale ANPIS. În cazul nașterii unui alt copil sau al solicitării stimulentului de inserție, beneficiarul trebuie să depună un dosar nou.

Este important ca părinții să informeze primăria despre orice schimbare care ar putea afecta drepturile lor în termen de 15 zile lucrătoare. Nerespectarea acestei obligații poate duce la sancțiuni care pot ajunge la 2.000 de lei.

Totodată, începând cu 1 august 2025, indemnizația pentru creșterea copilului a fost redusă cu 10%, reprezentând contribuția pentru asigurările sociale de sănătate. Această sumă este reținută direct din plata lunară și declarată de agențiile teritoriale.

Pentru a sprijini părinții, ANPIS a lansat un simulator online, care permite estimarea sumelor ce pot fi primite drept indemnizație. Acest calcul are însă un caracter orientativ.

Astfel, părinții care urmează să intre în concediul pentru creșterea copilului în 2025 trebuie să fie atenți la termenele și documentele necesare, pentru a beneficia fără probleme de aceste drepturi esențiale.