Paștele 2026 aduce patru zile libere pentru români. Angajații se pregătesc pentru o minivacanță în aprilie

Sărbătorile Pascale din 2026 vor aduce pentru români mai multe zile libere consecutive, ceea ce înseamnă pentru mulți angajați o minivacanță de primăvară. Potrivit calendarului religios, Paștele ortodox va fi celebrat în acest an pe 12 aprilie, iar Paștele catolic pe 5 aprilie.

Diferența dintre cele două date este una obișnuită în calendarul creștin, deoarece cele două confesiuni folosesc metode diferite pentru stabilirea datei sărbătorii. În România, majoritatea populației sărbătorește Paștele ortodox, iar legislația muncii prevede zile libere legale pentru această sărbătoare.

În 2026, angajații vor beneficia de trei zile libere legale acordate cu ocazia Paștelui ortodox, iar prin suprapunerea cu weekendul, perioada liberă ajunge la patru zile consecutive.

Potrivit legislației muncii din România, angajații primesc zile libere legale pentru Vinerea Mare și pentru prima și a doua zi de Paște.

În anul 2026, Vinerea Mare va fi sărbătorită pe 10 aprilie. Prima zi de Paște va fi duminică, 12 aprilie, iar a doua zi de Paște va fi luni, 13 aprilie.

Dacă este luată în calcul și ziua de sâmbătă, 11 aprilie, rezultă un weekend prelungit de patru zile.

Această perioadă permite multor români să își organizeze din timp vacanțe scurte sau să petreacă mai mult timp alături de familie.

Legislația muncii prevede că persoanele care lucrează în aceste zile trebuie să fie compensate.

Angajatorii sunt obligați fie să acorde spor salarial pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, fie să ofere zile libere compensatorii.

În perioada sărbătorilor de Paște, elevii din România vor avea și ei vacanță de primăvară.

Potrivit structurii anului școlar, vacanța de Paște pentru elevi începe pe 4 aprilie 2026.

Aceasta se va încheia pe 14 aprilie, iar cursurile vor fi reluate în data de 15 aprilie.

Vacanța de primăvară este una dintre cele mai așteptate perioade din an pentru elevi, deoarece coincide cu sărbătorile pascale.

În această perioadă, copiii au ocazia să petreacă mai mult timp cu familia, să participe la tradițiile și obiceiurile specifice Paștelui și să se bucure de activități recreative.

Paștele este una dintre cele mai importante sărbători religioase pentru creștinii din România.

Pentru mulți români, această perioadă este marcată de tradiții precum participarea la slujba de Înviere, vopsirea ouălor roșii sau pregătirea preparatelor specifice, precum cozonacul și drobul.

De asemenea, sărbătoarea este asociată cu întâlnirile de familie și cu petrecerea timpului alături de cei apropiați.

Weekendul prelungit din 2026 ar putea încuraja și călătoriile scurte în interiorul țării, multe persoane alegând să își petreacă minivacanța în zone turistice sau în localitățile de origine.

Pe lângă zilele libere acordate cu ocazia Paștelui, românii vor avea și alte zile libere legale în 2026.

Anul începe cu două zile libere de Anul Nou.

1 ianuarie, joi – Anul Nou 2 ianuarie, vineri – A doua zi după Anul Nou

O altă zi liberă importantă este 24 ianuarie, când se sărbătorește Unirea Principatelor Române.

10 aprilie, vineri – Vinerea Mare 12 aprilie, duminică – Prima zi de Paște 13 aprilie, luni – A doua zi de Paște

Ziua Muncii este celebrată pe 1 mai.

1 mai, vineri – Ziua Muncii

La finalul primăverii, românii vor avea zile libere și cu ocazia Rusaliilor.

31 mai, duminică – Prima zi de Rusalii 1 iunie, luni – A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului

În perioada verii, o altă sărbătoare legală este Adormirea Maicii Domnului.

15 august, sâmbătă – Adormirea Maicii Domnului

Spre finalul anului, românii vor avea zile libere cu ocazia mai multor sărbători naționale și religioase.

30 noiembrie, luni – Sfântul Andrei 1 decembrie, marți – Ziua Națională a României

Perioada sărbătorilor de iarnă aduce, de asemenea, două zile libere.

25 decembrie, vineri – Prima zi de Crăciun 26 decembrie, sâmbătă – A doua zi de Crăciun

Aceste zile libere sunt stabilite prin legislația muncii și se aplică angajaților din sectorul public și privat, cu excepția domeniilor unde activitatea nu poate fi întreruptă.