Câte zile libere legale avem în 2026 și în ce perioade. Calendarul complet al minivacanțelor asigurate de stat

În 2026, luna ianuarie va fi cea mai generoasă pentru angajați: românii vor avea nu mai puțin de cinci zile libere legale. În total, calendarul cuprinde 17 zile nelucrătoare, iar 12 dintre ele cad în timpul săptămânii, oferind șanse bune pentru minivacanțe.

În schimb, cinci dintre sărbători sunt programate în weekend, astfel că nu vor aduce zile libere suplimentare pentru cei care, oricum, nu lucrează sâmbăta și duminica.

Calendarul zilelor libere din 2026 începe astfel: 1 ianuarie (joi) – Anul Nou și 2 ianuarie (vineri) – A doua zi după Anul Nou. Pentru români, începutul de an înseamnă un weekend prelungit: ultima zi de lucru a fost miercuri, 31 decembrie 2025, iar apoi urmează patru zile consecutive de pauză, incluzând și zilele de sâmbătă și duminică.

Boboteaza va fi sărbătorită pe 6 ianuarie (marți), iar a doua zie, 7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul. Boboteaza și Ziua Sfântului Ioan Botezătorul încheie ciclul celor 12 zile de sărbători începute în Ajunul Crăciunului, oferind la început de 2026 încă două zile nelucrătoare pentru angajați.

O altă zi liberă legală în luna ianuarie va pica în weekend. 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române La 24 ianuarie este comemorată Unirea Moldovei cu Țara Românească din 1859, realizată sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Momentul este considerat o etapă esențială în procesul formării statului național unitar român și este sărbătorit anual în întreaga țară.

În schimb, perioada Paștelui rămâne un reper important pentru angajați. Vinerea Mare, urmată de prima și a doua zi de Paște, oferă două zile libere în timpul săptămânii (vineri și luni), prilej pentru mulți români să-și organizeze o pauză mai lungă, fie pentru călătorii scurte, fie pentru timp petrecut în familie.

La scurt timp după acest interval, urmează 1 Mai – Ziua Muncii, o dată încărcată de istorie. Aceasta va pica într-o zi de vineri. Dacă altădată era marcată prin marșuri și demonstrații impuse de autorități, astăzi semnificația politică s-a estompat, iar accentul a rămas pe bucuria unei zile libere. Pentru majoritatea românilor, începutul lui mai înseamnă ieșiri în natură, grătare cu prietenii și o pauză bine-venită între perioadele aglomerate de lucru.

Perioada de vară începe cu un nou răgaz pentru angajați: 31 mai (duminică) – Rusaliile și 1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului. Rusaliile marchează, în tradiția creștină, Pogorârea Sfântului Duh peste apostoli și se sărbătoresc la 50 de zile după Paște. Pentru mulți români, acest weekend prelungit devine ocazia ideală de a îmbina latura religioasă a sărbătorii cu câteva zile de relaxare alături de familie.

Ziua de 1 iunie (luni) adaugă o semnificație aparte calendarului: este și Ziua Copilului, instituită în urmă cu peste șapte decenii. Deși nu toate statele din lume au ales aceeași dată pentru a celebra copilăria, în România, începutul lunii iunie rămâne asociat cu evenimente dedicate celor mici, activități în aer liber și timp petrecut împreună. Iar faptul că pică într-o zi liberă le oferă copiilor și părinților șansa unei minivacanțe.

Spre finalul verii, o altă sărbătoare majoră marchează calendarul religios: 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului. Considerată cea mai importantă sărbătoare creștină a verii, ziua este legată de pelerinaje, rugăciune și tradiții vechi de secole. Atât credincioșii ortodocși, cât și cei romano-catolici îi acordă o semnificație aparte, transformând mijlocul lunii august într-un moment de reflecție și reculegere.

Sfârșitul toamnei aduce două zile importante pentru români: 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei și 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României. Pentru angajații care lucrează în mod obișnuit în timpul săptămânii, această succesiune de sărbători înseamnă o nouă posibilitate de minivacanță, numai bună pentru câteva zile de pauză înainte de aglomerația de final de an.

Pe 30 noiembrie, credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Apostol Andrei, cel considerat creștinătorul poporului român. În tradiția populară, ajunul este presărat cu obiceiuri vechi, care amestecă elemente precreștine cu credințe transmise din generație în generație: se vorbește despre strigoi, despre farmece și despre ritualuri menite să afle ursitul sau vremea care va veni.

A doua zi, 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României, marchează momentul în care românii își amintesc de Marea Unire de la 1918, de la Alba Iulia, când a fost decisă unirea Transilvaniei cu România. Spre finalul lunii, atmosfera de sărbătoare continuă odată cu apropierea Crăciunului: 25 decembrie (vineri) – Crăciunul și 26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun vor oferi din nou ocazia de a petrece timp alături de familie, cu două zile libere legale, dintre care una în timpul săptămânii.