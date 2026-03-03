Când începe vacanța de Paște 2026. Calendar complet pentru elevi și profesori

Vacanța de primăvară a elevilor din 2026 va începe în apropierea Sfintelor Paști, conform calendarului școlar aprobat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Elevii și profesorii din întreaga țară vor intra în vacanța vineri, 3 aprilie, urmând să revină la cursuri miercuri, 15 aprilie.

Ultimul modul de învățare din anul școlar 2025-2026 începe odată cu întoarcerea din vacanță, pe 15 aprilie, și se va desfășura până la finalul școlii, când se vor încheia mediile și se vor realiza pregătirile administrative pentru anul viitor.

Vacanța de vară va începe pe 19 iunie 2026 pentru majoritatea elevilor. Clasele terminale, respectiv VIII-a și XII-a/a XIII-a, vor încheia cursurile mai devreme, pentru a permite susținerea examenelor naționale.

Absolvenții de gimnaziu vor finaliza cursurile la începutul lunii iunie, urmând să participe la Evaluarea Națională, iar elevii de liceu vor încheia școala mai devreme pentru a susține Bacalaureatul.

Conform legislației în vigoare, angajații vor avea liber de Paște în Vinerea Mare, 10 aprilie, și în prima și a doua zi de Paște, 12 și 13 aprilie 2026. Astfel, perioada liberă se va întinde pe trei zile, iar pentru cei care nu lucrează în weekend, vacanța se prelungește până luni inclusiv.

Guvernul ar putea decide acordarea unei zile-punte pentru bugetari, ceea ce ar extinde minivacanța, însă o astfel de decizie este de obicei anunțată cu câteva zile înainte de sărbători.

Paștele catolic va fi sărbătorit în 2026 pe 5 aprilie. Angajații catolici vor avea liber în Vinerea Mare, 3 aprilie, precum și în prima și a doua zi de Paște, 5 și 6 aprilie, dacă aceste date nu coincid cu weekendul, conform legislației în vigoare.

Vineri, 1 mai 2026, angajații vor beneficia de liber cu ocazia Zilei Muncii, sărbătoare care se suprapune cu weekendul, creând astfel o minivacanță de trei zile.

La începutul lunii iunie, ziua de luni, 1 iunie, va fi liberă cu dublă semnificație: a doua zi de Rusalii și Ziua Copilului, oferind angajaților o minivacanță de trei zile în perioada 31 mai – 1 iunie.

Ziua de 15 august, când se sărbătorește Adormirea Maicii Domnului, este nelucrătoare legal, însă în 2026 cade într-o zi de sâmbătă, fără a aduce un beneficiu suplimentar celor care deja au liber în weekend.

La finalul lunii noiembrie și începutul lui decembrie, angajații din sectorul public vor avea parte de o minivacanță de patru zile, datorită zilelor libere legale de 30 noiembrie – Sfântul Andrei și 1 decembrie – Ziua Națională a României, care se vor combina cu weekendul precedent.

Perioada Crăciunului va aduce și ea zile libere, vineri, 25 decembrie, prima zi de Crăciun, oferind un weekend prelungit la final de an.