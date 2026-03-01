Cine ar putea primi zece zile libere plătite de stat. Se pregătește o nouă lege

Un proiect de lege depus în Parlament propune acordarea a zece zile libere plătite pentru persoanele care au fost victime ale violenței domestice sau ale unor infracțiuni de natură sexuală. Inițiativa urmărește modificarea Codului muncii și introduce un drept nou pentru salariații aflați în astfel de situații. Potrivit propunerii, beneficiarii ar urma să primească zilele libere pentru a putea gestiona consecințele traumelor, fără teama că își pierd veniturile sau locul de muncă.

Textul proiectului prevede că angajații victime ale violenței domestice, ale violului sau ale agresiunii sexuale ar putea solicita zece zile libere plătite. De asemenea, dreptul s-ar aplica și salariaților ai căror copii minori au trecut prin astfel de experiențe.

Scopul declarat al inițiativei este sprijinirea refacerii emoționale și facilitarea accesului la servicii medicale, psihologice sau juridice, fără impact negativ asupra situației profesionale a persoanei afectate.

Zilele libere ar putea fi utilizate pentru refacerea psihică după traumă, pentru identificarea și accesarea serviciilor de consiliere, pentru obținerea de asistență juridică sau pentru îndeplinirea altor demersuri necesare înlăturării ori diminuării efectelor negative produse de abuz.

Conform proiectului, cele zece zile nu trebuie să fie luate obligatoriu consecutiv, ci ar putea fi acordate și fracționat, în funcție de nevoile persoanei.

Angajatorul ar avea dreptul să solicite, în termen de 20 de zile de la revenirea salariatului la muncă, un document justificativ care să ateste situația invocată. Documentele ar urma să fie furnizate într-un termen rezonabil și în limita posibilităților persoanei.

Totodată, angajatorii ar avea obligația de a asigura confidențialitatea datelor și a documentelor transmise în acest context, prin instituirea și aplicarea unor măsuri adecvate de protecție.

În expunerea de motive, inițiatorii – parlamentari AUR – arată că legislația actuală nu oferă un drept explicit la concediu plătit pentru victimele violenței domestice sau ale infracțiunilor sexuale, deși impactul asupra vieții profesionale poate fi considerabil. Aceștia susțin că lipsa unui sprijin concret poate determina victimele să amâne accesarea ajutorului medical sau juridic, de teamă că își pot pierde veniturile ori locul de muncă.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament și promulgat ulterior de președinte.