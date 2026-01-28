Scandal în Arad. Un bărbat, arestat după ce și-a bătut grav soția

Un bărbat din județul Arad a fost arestat preventiv după ce și-a agresat violent soția în locuința lor din orașul Sântana, au anunțat miercuri procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş. Incidentul s-a produs pe fondul consumului de alcool și al geloziei, femeia fiind rănită grav și necesitând aproape o lună de îngrijiri medicale.

Potrivit anchetatorilor, fapta a avut loc în noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2026, între orele 23:00 și 01:00. Bărbatul, identificat cu inițialele M.G.D., și-a lovit soția, M.E.E., cu pumnii, palmele și picioarele, provocându-i multiple traumatisme.

Printre rănile suferite se numără fracturi la două coaste, echimoze extinse pe cap, brațe și picioare, fiind necesare aproximativ 25-30 de zile de tratament medical pentru refacere.

După producerea agresiunii, autoritățile au intervenit rapid, iar bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, măsură dispusă marți, în cursul zilei, pentru a preveni repetarea faptelor și pentru a asigura buna desfășurare a anchetei.

Cazul a fost încadrat la infracțiunea de violență în familie, iar procurorii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului. Autoritățile atrag atenția asupra gravității violenței domestice și asupra importanței sesizării imediat a organelor competente atunci când există pericol pentru victime.

Femeia agresată a fost internată într-un spital din județ, unde primește tratament și monitorizare pentru multiplele leziuni suferite. Specialiștii în sănătate spun că fracturile de coaste pot complica respirația și mobilitatea pe termen scurt, în timp ce traumatismele la nivelul capului și membrelor necesită îngrijiri medicale continue.

Autoritățile locale și organizațiile de protecție a victimelor de violență în familie subliniază că astfel de cazuri rămân prioritare în anchete, iar victimele trebuie să fie sprijinite atât juridic, cât și medical, pentru a preveni escaladarea violenței și pentru a asigura recuperarea completă.