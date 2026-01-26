Justitie

Noi detalii despre crima din Timiș. Adolescenții criminali au atacat un alt tânăr

Noi detalii despre crima din Timiș. Adolescenții criminali au atacat un alt tânărCrimă Timiș. Sursa foto Captură video
Un nou detaliu șocant iese la iveală în cazul crimei comise de doi adolescenți de 15 ani din Cenei, județul Timiș. Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Timiș, cei doi ar fi agresat anterior un tânăr de 18 ani, cu câteva luni înainte de tragedia care a zguduit comunitatea.

Noi detalii despre crima din Cenei, Timiș

Pe 23 decembrie 2025, victima s-a prezentat la Postul de Poliție Cenei și a relatat că, în timp ce se deplasa pe o stradă din extravilanul localității, a fost atacată de doi adolescenți.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe și au început verificările. În urma incidentului, tatăl tânărului a declarat că băiatul a fost agresat cu un briceag, fiind vizată zona feței, între orele 19:00 și 20:00.

Victima și-a retras plângerea

Ulterior, pe 14 ianuarie 2026, victima și-a retras plângerea prealabilă, ceea ce a dus la suspendarea procedurilor penale pentru acel caz. „Continuarea procedurilor penale în cazul infracțiunii de lovire sau alte violențe depinde de voința persoanei vătămate”, au explicat polițiștii.

Adolescentul, ucis din invidie

Cei doi sunt aceiași adolescenți arestați recent pentru omor și profanarea unui cadavru, după ce au ucis un coleg de 15 ani și au încercat să incendieze trupul acestuia. În jurul comunității din Cenei, tensiunea rămâne ridicată, iar autoritățile continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Adolescenții l-au ucis pe băiatul de 15 ani, Mario, din invidie. Acesta ar fi avut o trotinetă electrică și ei nu.

Postările de pe rețelele sociale și mărturiile părinților arată că violența celor doi nu este un caz izolat. Tatăl victimei a menționat că, deși băiatul său a depus plângere, frica și presiunea psihică i-au determinat să renunțe la urmărirea penală. Poliția a confirmat că adolescenții sunt în atenția autorităților și pentru alte acte violente comise anterior.

Ancheta continuă, iar comunitatea rămâne în stare de alertă, așteptând clarificări suplimentare din partea autorităților.

