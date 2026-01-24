Crima din Cenei. Percheziţii DIICOT la locuințele adolescenților de 15 ani, acuzași de crimă

Procurorii DIICOT şi poliţiştii antidrog din Timişoara au efectuat, sâmbătă, percheziţii la trei adrese din Cenei, la locuinţele a doi băieţi de 15 ani implicaţi în uciderea prietenului lor de aceeaşi vârstă, Mario Berinde, după ce aceştia au declarat că ar fi consumat droguri imediat după crimă. Tot sâmbătă, victima a fost înmormântată, la ceremonie fiind prezenţi şi mai mulţi motociclişti.

În cadrul percheziţiilor de sâmbătă au fost verificate trei adrese din Cenei, aparţinând familiilor celor doi băieţi de 15 ani care şi-au ucis prietenul cu lovituri de topor şi cu cuţit.

Cei doi adolescenţi au declarat la audieri că au consumat droguri de risc, respectiv marijuana, după comiterea crimei. Anchetatorii încearcă să stabilească de unde au procurat stupefiantele.

Percheziţiile au avut loc sâmbătă, în ziua înmormântării lui Mario Berinde. La ceremonie au participat tatăl băiatului, adus sub escortă din penitenciar, şi mai mulţi motociclişti care au venit ca omagiu, adolescentul fiind pasionat de motociclete.

Băiatul de 13 ani implicat în crimă ar fi consumat droguri, analizele indicând posibila prezenţă a marijuanei. Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal şi continuă cercetările.

Luni seara, băieţii l-ar fi chemat pe Alin Mario Berinde acasă la copilul de 13 ani, spunând că vor să-i arate un ATV nou. În jurul orei 21.30, acesta a mers la întâlnire cu trotineta. Ajuns acolo, unul dintre adolescenţii de 15 ani l-a lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuţitul.

Apoi l-au chemat pe al treilea copil să-i ajute să scape de cadavru. Au încercat să-l incendieze, apoi l-au aşezat, dezbrăcat şi cu capul înfăşurat într-o geacă, într-o groapă pregătită în grădina casei băiatului de 13 ani. Crima ar fi fost planificată cu o lună înainte.