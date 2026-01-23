Social Breaking news

Crima din Timiș. Cei doi minori care au ucis băiatul de 15 ani, arestați preventiv

Crima din Timiș. Cei doi minori care au ucis băiatul de 15 ani, arestați preventiv
Tribunalul Timiș a decis plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile a doi minori implicați în crima șocantă din Cenei, la cererea procurorilor, potrivit unui comunicat oficial al Parchetului. Decizia vine după ce cei doi au fost inițial reținuți de anchetatori.

Cei doi minori din Timiș, arestați preventiv

Cei doi minori au fost inculpați diferit: primul este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, în timp ce cel de-al doilea este cercetat pentru profanarea cadavrului și favorizarea făptuitorului.

Evenimentul tragic s-a produs luni seara, în jurul orei 21.30, într-un imobil de pe raza comunei Cenei, județul Timiș. Potrivit anchetei, primul suspect, împreună cu un alt minor de 13 ani — care nu răspunde penal — și-au pus în aplicare un plan premeditat cu o lună înainte, așteptând momentul potrivit pentru atac. Cei doi au lovit repetat un băiat cu un topor și un cuțit, provocându-i decesul.

Adolescent ucis Timiș.

Adolescent ucis Timiș. Sursa foto Poliția Română

Cum l-au ucis pe adolescentul de 15 ani

Ulterior, la fața locului a intervenit și al doilea suspect, care a colaborat cu primii doi pentru a profană cadavrul victimei. Aceștia au incendiat corpul și l-au îngropat în spatele grădinii imobilului. În plus, cel de-al doilea inculpat i-a ajutat activ pe primii doi să ștergă urmele infracțiunii și să scape de dovezile care i-ar fi putut trăda.

Potrivit declarațiilor primarului comunei Cenei, victima, identificată drept Alin Mario Berinde, era crescută doar de mamă, tatăl aflându-se în închisoare. Ceilalți minori implicați proveneau din familii cu probleme sociale și de comportament deja cunoscute în comunitate.

Ce spune primarul comunei

„La victimă, mama lucrează, iar tatăl se află în detenție pentru mai multe probleme. Ceilalți minori nu au fost supravegheați corespunzător de părinți. Familia în a cărei curte a fost îngropat băiatul are probleme vechi, iar în trecut se știa că ar fi existat consum de droguri”, a declarat primarul comunei, subliniind dificultățile sociale care înconjurau minorii.

Investigațiile continuă, iar autoritățile locale colaborează cu anchetatorii pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei și rolul fiecărui minor implicat în acest caz șocant.

