Arestare fără precedent. Adolescentă de 14 ani, cercetată pentru pornografie infantilă și viol

O fată în vârstă de 14 ani a fost arestată preventiv pentru 15 zile, prin decizia Tribunalului Bihor, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de pornografie infantilă, viol săvârșit asupra unui minor și șantaj. Măsura a fost dispusă după ce anchetatorii au stabilit că minora ar fi constrâns o altă persoană minoră să realizeze acte de natură sexuală, folosind amenințări legate de distribuirea unor materiale video în mediul online.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, faptele cercetate ar fi avut loc în mai multe etape, iar în urma perchezițiilor și verificărilor efectuate au fost identificate mai multe materiale cu conținut sexual explicit care implică minori.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor au precizat că, din probele administrate în cauză, a rezultat faptul că, pe parcursul lunii iulie 2025, minora cercetată ar fi produs, deținut și stocat mai multe materiale video cu o persoană vătămată minoră.

„Din probele administrate în cauză a rezultat că, pe parcursul lunii iulie 2025, aceasta ar fi produs, deţinut, stocat şi ar fi pus la dispoziţia unei terţe persoane, mai multe materiale video cu o persoană vătămată minoră, în care aceasta ar fi fost surprinsă având un comportament sexual explicit”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor.

Potrivit anchetatorilor, materialele respective ar fi fost distribuite către o terță persoană, aspect care face obiectul cercetărilor aflate în desfășurare.

Autoritățile au mai arătat că, în aceeași perioadă, minora ar fi recurs la amenințări pentru a constrânge victima să participe la apeluri video și să execute acte de natură sexuală, în scopul producerii de noi materiale pornografice.

„Totodată, în aceeaşi perioadă, în scopul de a produce materiale pornografice, minora cercetată ar fi constrâns aceeaşi victimă (minoră), prin ameninţare cu postarea pe internet a materialelor deja deţinute, să intre în apel video şi să execute acte de natură sexuală”, se arată în comunicatul poliției.

De asemenea, anchetatorii au precizat că fata de 14 ani ar fi amenințat victima cu publicarea materialelor realizate dacă nu obținea un cont de socializare cu un număr mare de urmăritori.

În urma verificărilor efectuate asupra telefonului personal al minorei cercetate, polițiștii au identificat mai multe fotografii cu minori aflați în ipostaze sexuale explicite. Potrivit datelor comunicate, aceste materiale ar fi fost deținute și stocate începând cu luna octombrie 2025.

„De asemenea, pe parcursul cercetărilor a rezultat faptul că, începând cu luna octombrie 2025, aceasta ar fi deţinut şi stocat în telefonul personal şi mai multe fotografii cu minori în ipostaze sexuale explicite”, au mai transmis reprezentanții IPJ Bihor.

Conform expertizei medico-legale întocmite în cauză, a rezultat că minora cercetată a avut discernământ în momentul comiterii faptelor.

Fata de 14 ani a fost reținută inițial pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentată Tribunalului Bihor, care a dispus arestarea preventivă pentru 15 zile.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și eventualelor conexiuni ale cazului.