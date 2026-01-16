Membrii ai galeriei FCSB, arestați după ce au agresat trei adolescenți într-un tramvai

Patru membri ai galeriei FCSB, cu vârste între 14 și 21 de ani, au fost reținuți după ce, în noiembrie 2025, au agresat trei adolescenți într-un tramvai din București în timp ce se deplasau spre un meci, a transmis, vineri, Poliția Capitalei.

Joi, 15 ianuarie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară în București și județul Ilfov.

În urma acțiunilor, au fost reținute patru persoane într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice, a transmis vineri Poliția Capitalei.

Ancheta a fost declanșată pe 22 noiembrie 2025, când Poliția Capitalei a fost sesizată că mai multe persoane au fost agresate fizic într-un mijloc de transport în comun. Conform datelor și probelor administrate, patru tineri ar fi lovit trei minori, unul de 16 ani și doi de 15 ani, cu pumnii și picioarele la nivelul capului și corpului.

Acțiunile acestora au tulburat ordinea și liniștea publică, potrivit informațiilor transmise de Poliției Capitalei. În urma cercetărilor, au fost identificați patru tineri, bănuiți de comiterea faptelor de violență.

Persoanele bănuite de agresarea minorilor, care au vârste între 14 și 21 de ani, au fost depistate și conduse la audieri, iar față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraților cu propunere legală. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Potrivit surselor judiciare, cei patru tineri faceau parte din galeria FCSB și, la momentul agresiunii, se deplasau la meciul FCSB – Petrolul Ploiești. Aceștia sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice.