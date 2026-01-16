„Plătești sau nu-ți îngropi copilul!” Cadavrele celor uciși în represiune, obiect de șantaj pentru dictatura islamică din Iran

Familiile persoanelor ucise în timpul protestelor recente din Iran continuă să semnaleze dificultăți majore în recuperarea trupurilor neînsuflețite ale rudelor, în timp ce relatări noi indică o prezență extinsă a forțelor de securitate în marile orașe ale țării.

Informațiile au fost furnizate de surse locale și organizații pentru drepturile omului către instituții media internaționale, inclusiv BBC, și publicația americană New York Post.

Potrivit unor surse citate de New York Post, protestele anti-guvernamentale din Iran s-au diminuat în ultimele zile, pe fondul desfășurării masive a forțelor de securitate în orașe precum Teheran.

Locuitori ai capitalei au declarat că străzile sunt patrulate de unități de securitate, inclusiv vehicule blindate și camioane cu personal înarmat.

Un martor a relatat pentru publicația americană: „Erau tancuri peste tot”, menționând că vehiculele de securitate opresc și verifică persoane în trafic.

Alți rezidenți din Teheran au transmis că mulți oameni evită să iasă din locuințe din cauza temerilor legate de intervențiile forțelor de ordine.

Sursele citate susțin că reducerea manifestațiilor nu este rezultatul unei soluționări a revendicărilor, ci al unei mobilizări extinse a structurilor de securitate.

Conform datelor furnizate de Human Rights Activists News Agency (HRANA), peste 2.600 de persoane ar fi fost ucise de la începutul protestelor, iar aproximativ 17.000 de oameni ar fi fost arestați.

Alte grupuri de activiști au avansat estimări mai ridicate privind numărul victimelor, însă aceste cifre nu au putut fi verificate independent, în contextul restricțiilor de comunicare impuse la nivel național.

Potrivit BBC Persian, mai multe familii au afirmat că li s-au cerut sume mari de bani pentru a primi trupurile celor uciși.

În unele cazuri recente, surse locale au declarat pentru New York Post că autoritățile ar fi avertizat familiile să recupereze rapid corpurile, existând amenințări că acestea ar putea fi înhumate în gropi comune dacă nu sunt revendicate.

Imagini recente din Teheran arată locuitori care încearcă să își continue activitățile zilnice, în timp ce în apropiere se află vehicule distruse în timpul protestelor.

BREAKING: Footage from the streets of Kermanshah shows Islamic Revolutionary Guard Corps units opening fire—spraying live bullets at unarmed protesters during the latest demonstrations. Do not stop talking about Iran. pic.twitter.com/YLTjVsUTiC — Eyal Yakoby (@EYakoby) January 15, 2026

Unele persoane s-au îndreptat către spitale și morgi pentru a identifica și recupera corpurile rudelor decedate.

Relatări suplimentare indică un incident grav la Spitalul Imam Khomeini din Ilam, unde, potrivit unor martori și organizații pentru drepturile omului, forțele de securitate ar fi intervenit pentru a căuta persoane rănite în timpul protestelor.

Biroul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a menționat într-un raport recent că au existat informații privind folosirea gazelor lacrimogene și agresarea pacienților și a personalului medical.

O asistentă medicală, citată de Deutsche Welle, a declarat: „Știam că agenții de securitate vin să îi aresteze pe cei răniți sau să le înregistreze identitatea”.

Aceasta a adăugat că donatorii de sânge ar fi fost împiedicați să ajungă la spital în timpul intervenției, iar mai mulți pacienți ar fi fost luați de forțele de securitate.

Situația din Iran a fost discutată în cadrul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Activista iraniano-americană Masih Alinejad a avertizat că informațiile despre victime, arestări și întreruperea comunicațiilor indică o criză majoră. În discursul său, ea a afirmat:

„Milioane de iranieni neînarmați au fost reduși la tăcere prin gloanțe, arestări în masă, închisori și o întrerupere totală a comunicațiilor”.

De asemenea, surse citate de presa americană au menționat apeluri ale unor localnici către președintele SUA, Donald Trump, pentru o intervenție internațională, în contextul declarațiilor acestuia privind situația din Iran.