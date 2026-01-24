Adolescentul de 15 ani ucis în Cenei, condus pe ultimul drum. Tatăl, adus din penitenciar să-și ia rămas bun

Familia lui Mario Alin Berinde, adolescentul de 15 ani ucis de colegii săi, îl va conduce pe ultimul drum în localitatea natală, comuna Cenei. La ceremonia de înmormântare a fost adus sub escorta S.A.S.S și tatăl băiatului, aflat în detenție, pentru a-și lua rămas-bun de la fiul său.

Unul dintre cele mai apăsătoare momente ale ceremoniei a fost prezența tatălui lui Mario. Viorel Berinde a fost adus de la penitenciar sub escorta forțelor de ordine, pentru a-și lua rămas-bun de la fiul său, izbucnind în lacrimi și strigăte încă de la coborârea din autospeciala poliției care îl însoțea.

Deși înmormântarea era programată pentru ora 13.00, ceremonia a fost întârziată cel mai probabil pentru ca tatăl său să mai poată petrece câteva minute la căptâiul fiului.

Bărbatul execută o pedeapsă privativă de libertate și, la finalul anului 2025, a fost trimis în judecată într-un alt dosar, fiind acuzat de furt. Participarea sa la înmormântare a fost permisă strict sub supraveghere și pentru o perioadă limitată de timp.

Sute de locuitori ai comunei, dar și persoane venite din satele învecinate și din Timișoara, au participat la funeralii pentru a-l conduce pe Mario pe ultimul drum. În cimitir, aliniați, motocicliștii din Timiș îl așteptau pentru un ultim adio, fiecare motocicletă având atașată fotografia adolescentului. Atmosfera a fost una copleșitoare, marcată de lacrimi și jale.

Colegii de la școala unde a învățat Mario i-au adus un omagiu emoționant, transformând banca acestuia într-un adevărat altar al durerii. Zeci de lumânări au fost aprinse, iar buchete de flori și mesaje de adio au fost lăsate în amintirea sa. Psihologul școlii l-a descris pe adolescent drept un băiat săritor, mereu dispus să ajute, apreciat și iubit de cei din jur.

Crima a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie 2026. Mario a fost invitat la domiciliul unui coleg de 13 ani, sub pretextul că i se va arăta un ATV, cunoscându-se pasiunea victimei pentru astfel de vehicule.

Potrivit anchetatorilor, uciderea ar fi fost planificată cu aproximativ o lună înainte, profitându-se de absența părinților. După ce adolescentul a fost ucis cu lovituri de toporișcă și cuțit, trupul său a fost incendiat și îngropat în grădină.

Doi adolescenți de 15 ani au fost arestați preventiv pentru omor calificat și profanare de cadavre. Minorul de 13 ani nu va răspunde penal și a fost lăsat în libertate, deși, potrivit unor surse din anchetă, a ieșit pozitiv la testele pentru consum de substanțe interzise.