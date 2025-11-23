Social Breaking news

Accident grav la Brăila. Un autobuz cu 24 de persoane s-a răsturnat, a fost activat Planul roșu de intervenție

Accident grav la Brăila. Un autobuz cu 24 de persoane s-a răsturnat, a fost activat Planul roșu de intervențiesursa: debraila.ro
Update. 23.00. Planul roșu a fost dezactivat de autorități. Două persoane au fost transportate la spital, pentru că acuză dureri lombare în urma impactului. Răniți nu și-au pierdut cunoștința și cooperează cu medicii. Persoanele aflate în autobuz au fost preluate de două microbuze și un autobuz.

Accident foarte grav, petrecut duminică seara la Brăila. Un autobuz în care se aflau 24 de persoane s-a răsturnat pe Calea Galați, iar autoritățile au activat Planul roșu de intervenție.

24 de persoane dintr-un autobuz care circula în Brăila au trecut printr-un coșmar

Autobuzul a lovit sensul giratoriu care face legătura cu postul de peste Dunăre. Toate cele 24 de persoane au fost evacuate, după coliziune. Patru dintre ele au avut nevoie de îngrijiri medicale, conform primelor informații.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, pe DN 2S Brăila-Galaţi, în apropierea municipiului Brăila, judeţul Brăila, un autocar în care se aflau 24 de persoane a pătruns în sensul giratoriu, a părăsit carosabilul şi a pătruns într-un şanţ”, anunțat reprezentanții Centrului Infotrafic.

Accident dramatic

Salvare, accident. Sursa foto: Arhiva EVZ

Traficul rutier din zonă a fost oprit pentru a permite inervenția

Traficul rutier a fost oprit pentru a permite intervenţia echipajelor specializate şi se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 23:00.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Brăila intervine, duminică seară, la un accident rutier produs pe Calea Galaţi din municipiul Brăila, unde un autobuz a ieşit în afara şoselei.

Cu ce au intervenit cei de la SMURD

La locul unde s-a produs accidentul au fost trimise o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD.

Cei de la ISU Bărila au anunțat că în respectivul autobuz se aflau 24 de persoane de cetăţenie ucraineană. 14 dintre acestea nu au necesitat ingrijiri medicale, 7 au primit îngrijiri medicale, iar 3 dintre acestea sunt evaluate de echipajele medicale prezente la fata locului.

 

