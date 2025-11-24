Cum a trădat-o Anca Alexandrescu pe Viorica Dăncilă. Culisele unei întâlniri tensionate

Jurnalistul Sebastian Zachmann a povestit pentru Paginademedia.ro un episod necunoscut publicului larg din culisele relației pe care Anca Alexandrescu, actual candidat la PMB, a avut-o cu Viorica Dăncilă, în perioada în care aceasta a fost premierul României.

Sebastian Zachmann, unul dintre jurnaliștii care au documentat viața politică românească în ultimii ani, a surprins de multe ori momente sensibile ale liderilor politici. Experiențele sale nu s-au limitat la analize și interviuri formale, ci au cuprins situații neprevăzute, în care spontaneitatea și tensiunea au dezvăluit fragilități greu de observat din exterior.

Într-o discuție despre culisele meseriei, Zachmann a rememorat un episod care o are în centru pe fostul premier Viorica Dăncilă și pe fosta ei consilieră, Anca Alexandrescu, un episod care a circulat puțin în spațiul public, dar care ilustrează atmosfera politică din acea vreme.

Zachmann a vorbit despre o suspiciune neobișnuită pe care Viorica Dăncilă i-a mărturisit-o în perioada în care era în conflict deschis cu Liviu Dragnea. Fostul premier se temea că anumite greșeli strecurate în discursurile sale nu erau accidente, ci erau introduse intenționat. Jurnalistul a sintetizat această teamă într-o formulare tranșantă: „Viorica Dăncilă era pur și simplu terorizată de gândul că Anca Alexandrescu îi strecoară greșeli intenționate în discursuri.”

Expresia folosită de Zachmann descrie o stare de presiune constantă, una care nu apărea doar în fața camerelor, ci și în culisele guvernării. Potrivit jurnalistului, întrebarea dacă aceste temeri erau justificate are un răspuns care reflectă atmosfera acelor ani. „Cum ar spune procurorii, era o suspiciune rezonabilă, cu indicii temeinice.” Declarația sa sugerează că tensiunea nu era doar o percepție, ci avea în spate informații sau situații care alimentau bănuielile.

Povestea lui Zachmann include și o secvență memorabilă dintr-un interviu pe care l-a realizat cu Dăncilă exact în perioada în care aceasta își schimbase raportarea față de Dragnea. În timpul discuției, Anca Alexandrescu nota atent fiecare replică a premierului, lucru care nu a trecut neobservat. Viorica Dăncilă privea cu atenție fiecare mișcare a fostei sale consiliere, ca și cum ar fi încercat să descifreze o intenție ascunsă.

Jurnalistul povestește că, la un moment dat, a decis să formuleze direct întrebarea care plutea în aer. Zachmann a întrebat-o pe Dăncilă dacă există suspiciunea că cineva din echipa ei îi introduce greșeli intenționat în discursuri. În acel moment, reacția Ancăi Alexandrescu a fost un „pfff!” scurt și încărcat de subînțeles.

Privirea lui Dăncilă către fosta consilieră spune o parte din poveste. A întors capul spre ea, a privit-o câteva secunde, apoi a răspuns. Nu a negat. Nu a confirmat. A spus doar: „Nu aș vrea să vorbesc despre asta.” A fost un răspuns ambiguu, dar suficient de revelator.

Zachmann a dezvăluit și continuarea poveștii. Imediat după ce a plecat de la interviu, a primit un telefon de la un membru PSD. Acesta i-a transmis că Anca Alexandrescu trimisese deja, în timp real, transcriptul interviului către Liviu Dragnea. Potrivit mesajului primit, Dragnea ar fi putut reacționa public înainte ca interviul să fie publicat, deturnând conversația și transformând-o într-o armă politică.

„Vezi că Anca Alexandrescu i-a trimis live text lui Dragnea interviul tău cu toate răspunsurile. Publică-l acum dacă vrei să dai ceva din interviu, că dacă nu, Dragnea va ieși cu atacuri la Dăncilă înainte să publici tu interviul.”

Jurnalistul s-a întors în redacție, a selectat trei întrebări despre Liviu Dragnea și a decis să publice imediat materialul. A fost o decizie editorială luată contra cronometru, pentru a preveni deformarea mesajului.