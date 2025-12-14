Noua metodă prin care hoții fură mașini din parcările supermarketurilor. Dispar într-un minut

Un nou tip de furt alarmant a fost semnalat în parcările supermarketurilor. Infractorii au dezvoltat o metodă rapidă și ingenioasă de a sustrage mașini doar într-un minut. Specialiștii în securitate auto avertizează că hoții profită de momentele în care șoferii sunt distrași la cumpărături și folosesc tehnici sofisticate pentru a deschide și porni vehiculele fără a lăsa urme evidente, informează Express.

Șoferii sunt puși în gardă în legătură cu o schemă tot mai sofisticată prin care hoții reușesc să fure autoturisme din parcările supermarketurilor în mai puțin de un minut. Țintele preferate sunt clienții neatenți, surprinși în timp ce își aranjează cumpărăturile în portbagaj, duc cărucioarele înapoi sau se apropie de mașină, momente în care infractorii acționează rapid și discret, folosindu-se de tehnologie.

Tehnica poartă denumirea de „atac cu releu” și este considerată de specialiști una dintre cele mai simple metode de sustragere a mașinilor moderne. Practic, semnalul emis de cheia electronică este interceptat și copiat, iar vehiculul se descuie automat, ca și cum proprietarul s-ar afla lângă el. Experții avertizează că zonele comerciale aglomerate au devenit puncte fierbinți pentru astfel de infracțiuni.

Kazimieras Urbonas, manager responsabil de calitatea serviciilor la Ovoko, atrage atenția că mulți proprietari află despre furt abia când ajung înapoi în parcare. „Totul se întâmplă extrem de rapid. De multe ori, oamenii își dau seama că mașina a fost furată doar atunci când se întorc de la cumpărături și găsesc locul gol”, a explicat acesta.

Furturile auto prin metoda „ștafetei” sunt comise, de regulă, de echipe formate din doi indivizi. Unul dintre ei se poziționează în apropierea mașinilor parcate, având asupra sa un dispozitiv capabil să capteze semnalul emis de cheia electronică de la o distanță de până la 100 de metri. Al doilea individ rămâne în apropierea șoferului.

În momentul în care proprietarul se apropie de vehicul, cu cheia în buzunar sau în geantă, semnalul este interceptat și retransmis instantaneu către complicele aflat lângă mașină. Portierele se descuie, motorul pornește, iar autoturismul este sustras, uneori chiar sub ochii proprietarului. Întreaga operațiune durează adesea mai puțin de un minut.

Sistemele moderne de acces fără cheie, create pentru confort, funcționează prin emiterea continuă a unui semnal radio de intensitate redusă. Acesta poate fi însă captat de infractori chiar și atunci când cheia nu este la vedere. Potrivit lui Urbonas, cheia cu telecomandă „menține permanent un „dialog” cu mașina, iar hoții nu fac decât să intercepteze acest schimb de semnale și să-l reproducă”.

Parcările supermarketurilor devin un teren ideal pentru astfel de infracțiuni, deoarece cumpărătorii petrec timp lângă mașini în timp ce își încarcă cumpărăturile, iar aglomerația le permite hoților să acționeze discret, fără a atrage atenția.

Având în vedere acest lucru, Urbonas a împărtășit patru pași simpli care pot ajuta la prevenirea acestui tip de furt:

Folosește o husă de blocare a semnalului: O husă Faraday blochează semnalele radio și împiedică hoții să acceseze brelocul. Țineți cheile departe de vehicul: Evitați să stați lângă mașină cu cheile neprotejate. Puneți-le în husă înainte de a încărca cumpărăturile. Păstrați cheile într-un recipient metalic acasă: O cutie de conserve sau chiar frigiderul pot bloca semnalul. Nu țineți niciodată cheile lângă uși sau ferestre. Verifică dacă mașina ta este într-adevăr încuiată.

Dispozitivele care folosesc relee pot întrerupe semnalul de închidere al mașinii, motiv pentru care șoferii sunt sfătuiți să verifice întotdeauna manual dacă portierele sunt încuiate, trăgând de mâner. Un gest simplu, dar eficient, care poate preveni situații neplăcute.

Potrivit lui Urbonas, aceste măsuri elementare implică costuri minime, însă pot salva proprietarii de cheltuieli de ordinul miilor de lei pentru reparații sau despăgubiri și de stresul provocat de dispariția autoturismului.

Specialistul atrage atenția și asupra faptului că tehnologia folosită în furturile prin atac de tip releu a devenit extrem de accesibilă. Astfel de dispozitive se pot cumpăra cu ușurință de pe internet, la prețuri sub 100 de lire sterline, ceea ce face ca aproape oricine să poată apela la astfel de metode ilegale.

Totuși, există și vești încurajatoare pentru șoferi. Prevenirea acestui tip de furt nu presupune investiții mari. Urbonas subliniază că o husă specială care blochează semnalul cheii costă sub 20 de lire sterline și poate asigura protecție totală. În comparație cu riscul pierderii mașinii, o astfel de achiziție este, spune el, una care își recuperează valoarea imediat.