Psihologia reducerilor în România. De ce cumpără românii mai mult în decembrie decât în restul anului

În România, decembrie a devenit luna cu cel mai mare consum al anului. Reducerile, emoțiile și presiunea socială creează un comportament de cumpărare exploziv, explicat prin mecanisme psihologice și date oficiale despre consum, venituri și obiceiuri financiare.

Decembrie, luna cu cele mai mari cheltuieli

Decembrie este perioada în care comerțul românesc atinge vârful absolut. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din retail cresc cu 20% – 25% față de o lună obișnuită. În sectorul alimentar, creșterea depășește în mod constant 30%, iar în categoria de electronice și electrocasnice sunt atinse vârfuri chiar de 40% în comparație cu media anuală.

În 2024, tranzacțiile cu cardul în România au crescut cu aproximativ 35% în decembrie, potrivit rapoartelor Visa și Mastercard. Retailerii online au raportat creșteri și mai mari. Platformele mari de e-commerce au înregistrat un trafic cu peste 20% mai ridicat decât în aceeași perioadă a anului precedent.

România a devenit una dintre țările europene în care luna decembrie concentrează cea mai mare parte a consumului anual. Eurostat confirmă că țara se află între primele cinci state UE la creșterea procentuală a vânzărilor de sfârșit de an.

Reducerile care încep mai devreme și durează mai mult

În ultimii ani, Black Friday nu mai este un eveniment de o zi, ci o perioadă extinsă care începe din octombrie și continuă în noiembrie. Mulți retaileri păstrează o parte dintre promoții și după 1 decembrie, în campanii de tip Winter Sale sau Holiday Deals.

Această prelungire a reducerilor are un efect direct asupra comportamentului consumatorilor. Expunerea repetată la mesaje comerciale timp de două luni scade rezistența psihologică la achiziții. Notificările, bannerele și emailurile stimulează mecanisme cognitive asemănătoare cu cele observate în adicțiile comportamentale.

Studiile de marketing digital arată că utilizatorii expuși la reduceri pe perioade lungi ajung să asocieze decembrie cu ideea de oportunitate. De aici se naște comportamentul de cumpărare impulsivă, amplificat de faptul că plata se face în mare parte digital, fără presiunea psihologică a numerarului.

Consumul emoțional și dorința de compensare

Psihologii economici folosesc termenul „consum compensatoriu” pentru a descrie comportamentul prin care oamenii cumpără pentru a compensa stresul financiar sau emoțional. În România, acest fenomen este evident în luna decembrie.

Creșterea prețurilor accentuează sentimentul de presiune financiară. Alimentele s-au scumpit în 2024–2025 cu aproximativ 7% conform INS. Energia electrică și termică au înregistrat majorări între 10% și 15%. În acest context, reducerile par un moment de „respiro financiar”.

De multe ori, consumatorii cumpără produse pe care nu și le-ar permite în mod normal. Un studiu de comportament financiar realizat în 2024 indică faptul că 42% dintre români cumpără în decembrie produse pentru „a se răsfăța”. Categoriile dominante sunt parfumurile, gadgeturile, hainele de brand și decorațiunile pentru casă.

În paralel apare și dorința de a menține o imagine socială. Cadourile reprezintă o presiune pentru multe familii, în special în mediul urban. Familiile cu copii cheltuiesc în medie între 1.200 și 2.000 de lei doar pentru darurile de Crăciun, potrivit studiilor de consum din retail.

FOMO și presiunea mesajelor comerciale

FOMO, teama de a rata o oportunitate, este unul dintre principalii factori psihologici care explică explozia cumpărăturilor. Un studiu internațional citat frecvent în analiza pieței arată că aproximativ 70% dintre români fac anual cel puțin o achiziție doar pentru că nu vor să piardă o reducere.

Platformele digitale folosesc tehnici care exploatează exact aceste mecanisme. Mesaje precum „stoc limitat”, „ultimele bucăți” sau „alți 40 de utilizatori au adăugat în coș” provoacă reacții rapide. Lipsa unei decizii este percepută ca un potențial regret.

Rapoartele Consiliului Concurenței arată însă că o parte dintre reduceri sunt construite pornind de la prețuri din intervale scurte, nu de la prețul mediu real al produsului. Chiar și așa, consumatorul reacționează la vizual, nu la context.

Plățile digitale și efectul asupra deciziilor financiare

În 2025, plățile digitale au depășit 65% din totalul achizițiilor din retailul urban. Plata cu cardul, telefonul sau aplicațiile bancare reduce disconfortul psihologic al cheltuielii. Experții numesc acest efect „pain of paying”. Dacă bani fizici dispar din portofel, apare o senzație de pierdere. Când banii pleacă digital, senzația este mult redusă.

În decembrie, această combinație dintre confortul tehnologic și reduceri amplifică consumul. România este printre țările europene în care ponderea cumpărăturilor online crește cu cel mai mare ritm în perioada sărbătorilor. Traficul online de sărbători a crescut cu 18% în 2024, iar estimările pentru 2025 arată un trend similar.

Diferențele între categoriile sociale

Decembrie afectează bugetele în mod diferit. Familiile cu venituri mari cumpără mai mult, dar resimt mai puțin presiunea financiară. Familiile cu venituri mici și medii alocă proporțional mai mulți bani pentru sărbători.

INS arată că românii cu venituri mici cheltuie în decembrie chiar și 18% din bugetul lunar pentru cumpărăturile de sărbători, în timp ce românii cu venituri mari alocă în jur de 10%.

Acest fenomen este explicat prin dorința de a menține standarde sociale comparabile cu cei din jur. Este o formă de presiune indirectă care influențează bugetele fără ca oamenii să fie conștienți de impact.

Efectele asupra bugetelor și „prăbușirea de după sărbători”

Ianuarie a devenit luna în care se vede adevărata dimensiune a consumului emoțional. Băncile raportează creșteri ale cererilor de amânare a ratelor imediat după sărbători. Mulți români rămân fără lichidități la final de ianuarie.

Datele Ministerului Muncii indică faptul că aproape un sfert dintre gospodării se confruntă cu dificultăți financiare în primele săptămâni ale anului. Cheltuielile cu întreținerea și facturile de iarnă amplifică presiunea.

Psihologii economici numesc acest fenomen „post-consumption collapse”, o prăbușire emoțională și financiară care apare după perioada de euforie. Mulți consumatori resimt regretul cumpărăturilor excesive. Platformele online raportează anual o creștere de peste 20% a retururilor în luna ianuarie.

De ce decembrie rămâne un fenomen aparte în România

Decembrie activează simultan factori sociali, economici și psihologici. Reducerile sunt percepute ca o oportunitate, sărbătorile creează presiune socială, iar marketingul intensifică impulsurile. În plus, inflația și scumpirile îi fac pe oameni să caute permanent ocazii de a cumpăra „la un preț mai bun”.

Rezultatul este o lună în care consumul atinge cote record, iar bugetele familiale trec prin cea mai mare presiune din an. Pe termen lung, această realitate arată că România nu a dezvoltat încă o cultură a planificării financiare, iar impactul emoțional rămâne un motor principal al cumpărăturilor.