Apple anunță oferte speciale de sărbători pentru clienții fideli

Apple păstrează tradiția și oferă carduri cadou la achiziția unor produse precum iPhone, Mac, iPad sau AirPods. Totuși, în ciuda acestei promoții, alte magazine pot oferi reduceri mai consistente, care duc la economii mult mai mari. Reducerile de la Apple se vor desfășura între 28 noiembrie și 1 decembrie și va include aproape întreaga gamă de dispozitive disponibile în prezent, potrivit appleinsider.com

Cei care fac achiziții în perioada menționată primesc automat un card cadou imediat după finalizarea comenzii, oferind astfel o experiență simplă și accesibilă pentru cei care cumpără direct de la Apple. Totuși, iPhone-urile achiziționate prin operatori rămân excluse, iar disponibilitatea ofertelor poate varia în funcție de magazin sau regiune.

Cumpărătorii care plănuiesc deja achiziții directe de la Apple sunt cei mai avantajați, cardul cadou contribuind la acoperirea costurilor pentru accesorii, servicii Apple sau viitoare upgrade-uri ale dispozitivelor. În plus, acesta reduce efectiv prețul total, într-un moment în care mulți compară ofertele Apple Store cu promoțiile extinse de Black Friday.

În paralel, Amazon derulează reduceri Black Friday pentru produsele Apple și nu numai, cu discounturi instantanee care adesea depășesc ofertele oficiale Apple.

Apple marchează evenimentul de Black Friday cu reduceri sub forma unor carduri cadou pentru aproape toate produsele sale. Iată cum se prezintă sumele alocate pentru diferitele categorii:

Cele mai recente modele de iPhone sunt incluse în promoție, fiecare primind un card cadou în valoare fixă:

iPhone 16: 75 USD

iPhone 16e: 50 USD

Apple tratează modelele iPad ca pe un singur nivel de card cadou, deși valorile individuale diferă ușor:

iPad Air: 100 USD

iPad (A16): 50 USD

iPad mini: 50 USD

MacBook Pro cu M4 Pro sau M4 Max: 250 USD

MacBook Air 13 inci: 175 USD

MacBook Air 15 inci: 200 USD

iMac: 150 USD

Mac mini: 100 USD

Modelele Apple Watch au un nivel fix de card cadou, indiferent de configurație:

Apple Watch Seria 11: 50 USD

Apple Watch SE 3: 50 USD

Toate modelele actuale de AirPods sunt eligibile pentru carduri cadou, cu valori variabile:

AirPods Max: 75 USD

AirPods Pro 3: 50 USD

AirPods 4: 25 USD

AirPods 4 cu ANC: 25 USD

Apple TV și Home: Produsele pentru casă beneficiază de carduri cadou cu valori moderate:

HomePod: 50 USD

Apple TV 4K: 25 USD

Gama Beats este inclusă în promoție, toate modelele primind aceeași sumă, cu excepția unui produs:

Beats Studio Pro: 50 USD

Powerbeats Pro 2: 50 USD

Beats Solo 4: 50 USD

Beats Studio Buds Plus: 50 USD

Beats Pill: 25 USD

Și accesoriile Apple primesc carduri cadou uniforme:

Tastatură Magică pentru iPad Air 13 inci: 25 USD

Tastatură Magică pentru iPad Air 11 inci: 25 USD

Husă Magic Keyboard Folio pentru iPad (A16): 25 USD

Apple Pencil Pro: 25 USD

Pentru cei care urmăresc ofertele de Black Friday, Amazon și alți retaileri terți oferă adesea prețuri mai atractive decât promoțiile Apple, atunci când se compară totalurile finale. Mai multe modele de iPad sunt disponibile la tarife semnificativ mai mici decât cele standard, depășind valoarea cardurilor cadou oferite de Apple:

iPad A16 poate fi achiziționat pentru 279,99 USD,

iPad mini 7 pentru 399 USD,

iPad Air M3 de 11 inci pentru 449 USD.

Reducerile variază între 100 și 150 USD, comparativ cu cardul de 100 USD oferit de Apple pentru fiecare model în cadrul evenimentului.

Tendința continuă și în cazul Apple Watch. Amazon vinde Apple Watch SE 2 cu 159,99 USD, economisind 90 USD, în timp ce Apple Watch Series 11 beneficiază de o reducere de 50 USD, iar Apple Watch Ultra 2 ajunge la 599 USD, cu o reducere de 200 USD. În schimb, Apple oferă doar carduri cadou de 50 USD pentru ceasurile sale, ceea ce face ca prețurile directe de la Amazon să fie mai avantajoase.

Pe segmentul Mac, reducerile retailerilor terți se dovedesc și mai atractive. MacBook Air M4 de 13 inci poate fi achiziționat cu 749 USD, cu o reducere de 250 USD, iar unele configurații MacBook Pro de 16 inci ating 3.499 USD, cu o reducere de 500 USD.

Modelul standard M4 Mac mini este disponibil la 479 USD, cu o reducere de 120 USD, iar modelele cu upgrade-uri beneficiază, de asemenea, de discounturi semnificative. În total, ofertele pentru Mac ajung la reduceri de până la 500 USD, iar MacBook Pro standard M4 de 14 inci poate fi găsit la 1.299 USD la B&H, printre cele mai mici prețuri ale sezonului.

Reducerile se extind și la AirPods și Beats. AirPods Max ajung la 429,99 USD, cu 120 USD mai puțin, iar Beats Studio Pro se vând la 169,95 USD, cu o reducere de 180 USD. Apple oferă, în schimb, carduri cadou de 75 USD pentru AirPods și 50 USD pentru Beats, ceea ce face ca prețurile directe ale retailerilor să fie mai avantajoase pentru cumpărătorul care vrea să plătească mai puțin.

Amazon și alți retaileri oferă reduceri și la accesorii neincluse în promoțiile Apple. AirTag-urile se vând la 17,97 USD pentru un pachet individual și la 64,98 USD pentru un set de patru, oferte mai bune decât cele disponibile în magazinul Apple.